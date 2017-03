Guinée: Une délégation de la Cour pénale internationale en visite à Conakry

« La justice guinéenne a demandé à auditionner Sékouba Konaté. Il y a au moins deux commissions rogatoires qui sont parties à Addis-Abeba et au Maroc. Qu'il soit interrogé, dans un premier temps en qualité de témoin, et les magistrats apprécieront. Vous savez, dans notre pays, il faut que chacun assume sa part de responsabilité. » Le ministre assure que le procès s'ouvrira avant fin 2017.

« Sa responsabilité, il faudra encore la définir dans une procédure judiciaire, explique Franco Matillana, expert pour la CPI. C'est quelqu'un qui aurait des choses à dire. Nous on n'est pas là pour faire la leçon, ni donner des instructions. C'est un dossier qui reste entièrement entre les mains des Guinéens et c'est aux Guinéens de faire justice dans cette affaire. »

C'est la 14e visite de la CPI dans le pays et, cette fois-ci, les experts ont d'abord rencontré les magistrats en charge de l'instruction puis le ministre de la Justice. Sur la table, le dossier du massacre du 28 septembre 2009, où au moins 150 opposants politiques ont été tués et une centaine de femmes violées.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

