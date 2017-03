Cote d'Ivoire: PME/Financement - Plus de 300 milliards de FCFA disponibles

"Nous apportons le financement et les capacités de gestion à l'entreprise. Également nous pouvons l'aider à ouvrir de nouveaux marchés. Au-delà du financement, nous apportons un soutien professionnel", a souligné M. Liby. Une multinationale de financement de Petites et moyennes entreprises (Pme), présente dans 14 pays en Afrique et au Moyen-Orient a annoncé, ce jeudi 30 mars 2017, à Abidjan, Cocody-Vallons disposée de 500 millions de dollars américains soit plus de 300 milliards de FCFA pour le financement des Pme.

« Toutes les études aujourd'hui montrent le rôle des Pme dans le développement d'une économie. En Côte d'Ivoire, elles constituent 98% du tissu économique formel, 20% de la richesse nationale et occupent 23% de la population active », a relevé, le directeur général de GroFin-Côte d'Ivoire, Guillaume Liby.

Et d'ajouter : « Les Pme encouragent l'esprit d'entreprise. Permettent de développer les secteurs compétitifs, intensifs en main d'œuvre. Et contribuent à une croissance inclusive de l'économie. » Malgré cela, très peu de Pme arrivent à se faire financer », a-t-il fait remarquer.

Implantée en Côte d'Ivoire depuis le 1er septembre 2016, M. Liby a expliqué que la problématique du financement des Pme nécessitait une nouvelle approche. Aussi a-t-il indiqué que l'expérience démontre que les Pme font face à des défis majeurs.

Il s'agit, entre autres, de l'accès au financement approprié en fonction des besoins de l'entreprise, d'un soutien expert à l'entreprise pour en améliorer la croissance.

« Nous apportons le financement et les capacités de gestion à l'entreprise. Également nous pouvons l'aider à ouvrir de nouveaux marchés. Au-delà du financement, nous apportons un soutien professionnel », a souligné M. Liby.

A propos des conditions d'éligibilité à ces investissements, il a indiqué que l'établissement financier soutient « les entreprises locales et la gestion locale dans toute une gamme de secteurs, à différentes étapes de développement, y compris les start-ups, les extensions, le rachat d'entreprises, leur gestion et les franchises. » Cependant, les entreprises candidates devraient respecter les exigences environnementales, légales et sociales applicables, a-t-il précisé.

Poursuivant, M. Liby a rappelé que Grofin qui est un gestionnaire de fonds sud-africain basé en Ile Maurice investi généralement entre 100 000 $ US et 1,5 million $ US dans une entreprise. Ce sont des investissements remboursables dans une durée de 3 à 8 ans. Notons que le bureau GroFin Côte d'Ivoire ouvrira officiellement le 6 avril 2017.