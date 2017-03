Et à travers cette initiative, ils veulent offrir à la jeunesse l'exemple d'un pionnier en matière de promotion des camps de jeunesse, des chantiers -écoles et de vertus comme le courage, la détermination, la générosité dans l'effort, le sens de l'honneur, la courtoisie etc.

La manifestation se tiendra les 1eret 2 avril prochains à Dakar. Le parrain faut-il le rappeler est le père du Président Mamadou Racine Sy, un des acteurs les plus en vue du secteur privé national. Selon le secrétaire général de l'ANIJES, Moussa Cissé, ces rencontres ont pour thème: «civisme développement et éducation populaire». Les organisateurs disent constater un manque de civisme au Sénégal.

Le mouvement associatif socio-éducatif a décidé de fêter et d'honorer un illustre serviteur de la République face à la montée croissante de l'incivisme dans notre pays. C'est dans cette perspective que les anciens inspecteurs de la jeunesse organisent le week-end prochain des journées dédiées à Cheikh Amala Sy, considéré à juste raison comme le premier sénégalais inspecteur de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports, informe une note parvenue à la Rédaction de Sud Quotidien hier, mercredi 29 mars.

