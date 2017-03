Congo-Kinshasa: La majorité appelle à boycotter la journée ville morte annoncée par l'opposition

Mardi, l'Union européenne, l'Union africaine, les Nations unies et l'Organisation internationale de la Francophonie ont demandé que soit nommé un "Premier ministre issu de l'opposition" en application de l'accord du 31 décembre 2016. "Une telle avancée facilitera le processus de stabilisation du pays, le rétablissement de l'ordre public (...) et la tenue, dans les délais prévus, des élections", selon elles.

Le président Joseph leur a promis de s'engager pour ramener le pouvoir et l'opposition au consensus sur les deux points restants en suspens : la nomination d'un Premier ministre et du président du Conseil de suivi de la transition.

De son côté, l'ex-gouverneur Moïse Katumbi, membre du Rassemblement et ex-allié du président Kabila, passé à l'opposition en septembre 2015 et actuellement en exil l'opposant a réagi sur Twitter, mettant en garde contre la non-application de l'accord.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.