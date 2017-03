Congo-Brazzaville: PCT - Les membres du comité central invités à chercher et identifier les pistes de la victoire

Le secrétaire général du PCT a appelé en outre les membres du comité central à examiner sans passion, dans le calme et la rigueur les points inscrits à l'ordre du jour ; en vue de chercher et d'identifier les pistes sûres de la victoire aux prochaines échéances électorales.

Que chaque membre à quelque niveau où il se trouve devrait faire montre de responsabilité afin que nos assises soient le lieu et le moment d'une réflexion fine menée dans la tolérance, dans la discipline et tournée vers l'élévation et la consolidation de l'auréole de notre parti », a-t-il renchéri.

« De la justesse et la pertinence de ses délibérations seront jaugées la hauteur, la maturité et la capacité de dépassement des membres du comité central (... ).

