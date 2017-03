Du côté des hommes d'affaires congolais on se dit également serein de ces échanges qui constituent en quelque sorte un pont essentiel entre l'Afrique du sud et le Congo. « Nous sommes en train d'expérimenter, nous avons pris des contacts qui vont pouvoir se traduire en des échanges concrets.

J'ai dû conduire une délégation composée de plusieurs hommes d'affaires et chacun à un secteur particulier parmi lesquels le tourisme, l'agriculture, l'ingénierie, les nouvelles technologies », a indiqué le chef de la délégation, Chris Lithole, qui s'est dit impressionné de la beauté de la République du Congo, surtout de son fleuve, qui reste, selon lui, l'endroit le plus beau qu'il a eu à visiter dans le monde.

Lors de son séjour, cette délégation a eu des échanges fructueux avec les représentants de plusieurs ministères dont les Mines, l'Energie, les Postes et télécommunications, les Hydrocarbures, les Zones économiques spéciales, l'Agriculture, le Tourisme et les Affaires foncières.

En mission à Brazzaville depuis le 28 mars, cette délégation d'une dizaine d'investisseurs, conduite par Chris Lithole, qui a échangé avec leurs homologues congolais et les représentants des administrations publiques, a contemplé ce 30 mars le fleuve Congo, notamment dans sa partie située entre Brazzaville et Kintelé

