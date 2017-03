Congo-Brazzaville: Le Mont Amaya-Mokini d'Okoyo, un somptueux site à valoriser

Si le roi, heureux de recevoir sa fille, lui a retracé l'histoire de son royaume ; les notables par la voix de leur président, Michel Guekorat, ont parlé des différents sites non exploités de ce district. Avant d'informer la ministre que tous les chefs de la contrée sont appelés Mfumu et sont sous l'autorité du roi Makoko, roi des tékés à Mbé.

Après Quoi, est arrivé le tour de rendre les civilités à quelques notabilités.Ainsi, la ministre du Tourisme et des loisirs, a rendu visite tour à tour au 13è roi Mbaya Mfumu, Michel Ladzoumou, et aux notables du district d'Okoyo.

Gouverneur du Gabon et de la Guinée française, gouverneur général de l'AOF, le 14 octobre 1883, Ballay et le sergent sénégalais Malamine compagnons de Savorgnan de Brazza venant de Franceville, s'embarquent à Diélé sis à 50kms en amont d'Okoyo et descendent les premiers l'Alima pour gagner ensuite Brazzaville. Don de la ville de Chartres et du comité Pasteur Ballay 1955. »

Parmi les sites que regorge la Cuvette-Ouest, on note : la stèle du docteur Noël Ballay, compagnon de De Brazza ; la vue panoramique de l'Alima à Assigui ; les gorges de l'Alima à Kantsé ; le confluent Lékéty-Diélé où l'Alima prend sa source au port de Lékéty ; le Mont Amaya-Mokini qui culmine à 800m ; les falaises de Ngaboro, la source de la Ngampo ; le site de boubou qui offre les possibilités d'un barrage hydro-électrique ; les chutes d'Adinga à Etoumbi et surtout le Parc national d'Odzala dans le district de Mbomo.

