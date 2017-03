Cameroun: Plan d'électrification rurale - Le PM prescrit la révision des coûts

Il a instruit le ministre de l'Eau et de l'Energie, en relation avec le ministre de l'Economie, de procéder à la maturation du Plan Directeur d'Electrification Rurale et des projets qui en découlent, dans le but d'affiner son coût et de préciser les localités concernées.

A date, une plateforme matérielle et logicielle a été acquise et paramétrée, puis installée au Centre National du Développement Informatique (CENADI), où des aménagements spéciaux ont été effectués. En outre, le processus d'harmonisation des données des agents publics est en cours, avant leur introduction dans la nouvelle application.

Le Conseil a enfin suivi le compte rendu du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sur la mise en œuvre de la deuxième génération du Système intégré de gestion informatisée des personnels de l'Etat et de la solde (SIGIPES II).

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.