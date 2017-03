Cameroun: Les « évadés » de l'opération Epervier

Ce qui alourdit la procédure, au regard des relations qui lient les Etats et du diktat des organisations de défense des droits de l'homme en Occident et ailleurs », précise notre source. A l'observation, le Cameroun ne prend pas de « risques » à poursuivre les condamnés hors de ses frontières.

A Inpterpol, on précise que la coopération policière internationale chapeautée par un accord entre Etat, permet d'aller interpeller des condamnés en cavale où qu'ils se trouvent. Cependant, la demande d'extradition prend une coloration politique, à cause de l'intervention du chef de l'Etat dans le processus de demande.

Pour la demande d'extradition, des accords entre Etats constituent des préalables à cette opération. « On ne peut pas extrader un individu s'il n'y a pas un accord de réciprocité entre l'Etat demandeur et le destinataire de la demande », indique une source judiciaire.

Jean-Marie Assene Nkou cité dans l'affaire de l'avion présidentiel réussira lui aussi à quitter le pays avant d'être interpellé. Patricia Enam, mise en cause par le Contrôle supérieur de l'Etat dans la gestion de la Crtv sous l'ère de l'ancien directeur général, Gervais Mendo Ze, s'envolera pour le Canada bien avant le verdit du Consupe. Toutes ces personnes condamnées pour certaines et soupçonnées pour d'autres, sont sous le coup de la justice.

Deux jours plus tard, son dossier a été présenté au bureau de l'Assemblée nationale aux fins de la levée de son immunité parlementaire. C'est en juillet 2015 qu'il a été condamné à la prison à la vie par le Tcs pour le détournement de plus de 5 milliards FCfa.

Parmi les plus emblématiques des « éperviables qui ont pris la fuite » se trouve Dieudonné Ambassa Zang, ancien ministre des Travaux publics et député à l'Assemblée nationale. Il a quitté le pays en catimini le 12 juillet 2009 pour l'Amérique du Nord.

