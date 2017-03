Ile Maurice: Leela Devi Dookun-Luchoomun - «Les femmes n'ont pas l'accès voulu au monde du travail»

«L'accès des femmes à l'éducation ne se traduit pas toujours par le même accès à des opportunités de carrière.

Les femmes sont toujours absentes à des positions de prise de décisions.» C'est ce qu'a déclaré Leela Devi Dookun-Luchoomun aux quelque 300 collégiens qui participaient à la 2e édition de la Model Commission on Status of Women, à Moka, ce jeudi 30 mars.

La ministre de l'Education ajoute qu'il y a aussi deux domaines dans lesquels les femmes ne sont pas encore pleinement engagées. Il s'agit des sujets relatifs à la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques et l'éducation technique.

«Le technique représente de nouvelles alternatives. On essaie de faciliter les choses pour que les filles puissent étudier le design and technology et les garçons le home economics», a laissé entendre Leela Devi Dookun-Luchoomun.

Premier pas pour dire «non» à la discrimination

Pour sa part, la ministre de l'Egalité du genre, Fazila Jeewa-Daureeawoo, devait affirmer que cette model commission est le premier pas pour dire «non» à la discrimination à l'égard des femmes. «Cela doit avoir des effets d'entraînement», a-t-elle souligné.

La «Model Commission on Status of Women» est, en effet, inspirée par la Commission de la condition de la femme, un événement annuel des Nations unies, tenue en mars à New York. Lors de cet événement, les pays membres sont invités à faire un exposé sur la situation de la femme dans leur pays respectif.