Ile Maurice: Mauritius Telecom lance ses offres pour les PME

L'opérateur de téléphonie Mauritius Telecom révise ses forfaits business. Lors d'une soirée à l'Aventure du Sucre ce jeudi 30 mars 2017, les offres Business Boost ont été lancées en présence du ministre de la Technologie, de la communication et de l'innovation, Yogida Sawmynaden, et celui de l'Activité économique, de l'entreprise et des coopératives, Sunil Bholah.

Le Chief Executive Officer de Mauritius Telecom (MT) Sherry Singh a souligné que l'organisme offre la fibre optique aux petites et moyennes entreprises (PME) et start-ups entre autres. «Ces nouveaux forfaits proposent plus de vitesse et de services au même prix.

Nous avons écouté les acteurs du secteur des affaires. MT a consenti à des investissements énormes pour couvrir le pays avec de la fibre. Les nouveaux packages vont offrir jusqu'à 100 megabits», s'est réjoui Sherry Singh.

«Les PME vont pouvoir se concentrer sur leur business»

Prenant la parole lors de cet évènement, Sunil Bholah accueille ces nouveaux forfaits. «Les PME vont pouvoir se concentrer sur leur business. Ce lancement donne un boost alors que le plan directeur de dix ans sur le secteur a été lancé cette semaine», a fait ressortir le ministre.

Pour sa part, Yogida Sawmynaden a rappelé que les PME ont une chance de saisir ces opportunités. Notamment avec le cloud inclus dans le package.

Au niveau des packages fibre optique, les forfaits ADSL business et MyT business bougent sur une connexion de 20Mbps à Rs 1 250 et ceux ayant le forfait 2M vont passer à 50 Mbps pour Rs 2400 par mois. Pour les autres forfaits, il faudra débourser Rs 4 700 pour une vitesse de connexion de 100Mbps.