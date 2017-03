Ile Maurice: La commission anticorruption s'intéresse au salaire de Rs 323 200 de Vijaya Sumputh

Anwar Husnoo a déclaré, le mardi 28 mars au Parlement, vouloir une enquête sur les circonstances entourant le salaire de Vijaya Sumputh. Il a indiqué qu'il allait consulter l'Attorney General en ce sens. C'est désormais au tour de l'Independent Commission against Corruption (ICAC) de s'intéresser aux Rs 323 200 de Vijaya Sumputh.

La brigade anticorruption récolte des informations pour établir dans quelles circonstances Vijaya Sumputh a bénéficié de ce salaire de Rs 323 200.

Les enquêteurs ont commencé un travail de terrain pour établir s'il y a matière à ouvrir une enquête préliminaire après que le ministre de la Santé a révélé, mardi au Parlement, le montant des rémunérations de la directrice exécutive du Trust Fund for Specialised Medical Care.

Enquête en parallèle

Si jamais il y a une enquête approfondie de l'ICAC, elle sera faite en parallèle avec celle du bureau de l'Attorney General.

Au Parlement mardi, Anwar Husnoo a révélé que Vijaya Sumputh a joui d'une augmentation salariale de Rs 15 000 sans l'accord du Senior Chief Executive du ministère de la Santé, faisant passer son salaire à Rs 215 200.

Désaccord d'Anwar Husnoo et de Pravind Jugnauth

Par la suite, le conseil d'administration du Trust Fund for Specialised Medical Care a demandé que la directrice exécutive obtienne une allocation de Rs 100 000.

Anwar Husnoo raconte : «I was not agreeable to the allowance of Rs 100,000. This was discussed with the Hon. Prime Minister and he concurred with me.» Le lundi 27 mars, le ministre de la Santé a appris que Vijaya Sumputh a bel et bien obtenu cette allocation.

Interrogé quant au salaire de Rs 323 200 de Vijaya Sumputh, le mercredi 29 mars, le Pravind Jugnauth a indiqué : «Evidemment que je suis choqué.»

Le Premier ministre, qui venait de participer à la fête d'anniversaire de son père, au Château de Labourdonnais, a souligné : «Nous [Anwar Husnoo et lui-même] avons décidé de ne lui accorder aucune augmentation.» Le leader du Mouvement socialiste militant a admis que «cette situation embarrasse le gouvernement».

Pique de Vijaya Sumputh et réplique d'Anwar Husnoo

Ce jeudi 30 mars, Vijaya Sumputh a démissionné. Parlant d'Anwar Husnoo, elle a avancé : «Il aurait dû avoir le courage de me parler et me faire part de sa conversation avec le PM.» Elle ajoute «regretter» qu'il ne l'ait pas consultée sur cette affaire.

Lui donnant la réplique à travers la presse, Anwar Husnoo maintient qu'il avait informé à la fois Vijaya Sumputh et le précédent ministre de la Santé, Anil Gayan «et tout le monde dès le commencement» que les Rs 100 000 de plus étaient «exagérées» et que «ce n'est pas possible».

Le membre du Muvman Liberater a également lancé : «Pa vinn racont mwa zistoir ki zot pa koné (... ) Li pa raisonnable seki zot pé fer. It's a wrong thing.» Et de conclure : «Kan mo zwenn le PM, mo pa bizin inform li.»

Egalement interrogé ce jeudi 30 mars, Pravind Jugnauth a dit déplorer que ses directives et celles de son ministre n'ont pas été suivies. Il dit laisser à l'enquête de déterminer qui en est le responsable.