Ile Maurice: Metro Express - Les habitants de La Butte divisés par le projet d'acquisition obligatoire

De plus, un comité a été créé pour étudier chaque dossier au cas par cas. Il siégera à partir du lundi 3 avril et soumettra, dans dix jours, un rapport pour tout suivi.

C'est flou. Nous avons besoin que le gouvernement nous rencontre et nous explique étape par étape ce qu'il demande et les procédures à suivre», plaide-t-elle.

Cependant, les habitants de La Butte déplorent tous un manque de communication entre le gouvernement et eux. «Il nous dit qu'il a besoin de nos terres pour le projet de Metro Express mais il ne nous dit pas quand on va recevoir notre argent», poursuit Lindsay Henry.

Selven et Rajen Ramasamy accueillent également la décision positivement. «Franchement le Metro Express est un grand avancement pour le pays et nous savons que le gouvernement ne nous laissera pas tomber. Il va trouver une autre solution pour nous», déclarent-ils. Ils n'attendent que l'argent pour bouger et recommencer leur vie ailleurs.

D'autres sont prêts, disent-ils, à quitter La Butte. Ils n'attendent que la compensation que devra leur verser le gouvernement. «Honnêtement je suis satisfait de l'argent que le gouvernement nous offre et je partirai aussitôt qu'on me donne mon argent», affirme Lindsay Henry, un autre habitant.

