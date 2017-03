Togo: Tous debout pour le leadership des femmes et des jeunes

Les participants seront outillés sur le leadership et le développement personnel, la maitrise de l'art oratoire pour une meilleure prise de parole en public, rôles et qualités d'un leader efficace et les quatre leviers de l'ITF pour construire une force syndicale. Aussi sera-t-il question de connaitre l'ITF dans toutes ses composantes.

Cette formation répond au second rôle d'une organisation syndicale : celle de former ses membres sur des thématiques aussi variées que pertinentes pour en faire des cadres syndicaux.

Pour Manavi ANIKA, présidente du réseau des femmes ITF-Togo, « la vision 2030, c'est égalité, parité 50-50 et chez les femmes et chez les hommes. Les femmes ne seront pas derrière pour que les hommes les dirigent ; les femmes doivent prendre l'affaire du syndicalisme à cœur parce que sans les femmes le syndicalisme ne vit pas ».

