Togo: Bien s'équiper pour bien jouer son rôle

Absence de textes d'application du Code Minier et des critères d'octroi des licences, absence de statistique sur l'emploi en République Togolaise, sont entre autres constats auxquels est parvenu le Secrétariat Technique de l'ITIE-Togo dans l'élaboration du rapport 2014 ; ainsi des recommandations ont été formulées en conséquence.

Entre autres recommandations, l'on note la lenteur dans la mise en place par l'OTR d'un système permettant aux entreprises de faire les déclarations en ligne pour plus de transparence. De même, certaines les dispositions obligeant les entreprises à verser des redevances aux communautés locales om elles sont implantées sont peu respectées.

Pour Emmanuel SOGADJI, Coordonnateur du CSC-ITIE, le motif de cette rencontre est « réfléchir sur les différentes recommandations et faire d'autres recommandations à l'endroit des autorités afin qu'elles accordent de plus en plus d'attention aux recommandations antérieures et aux recommandations de 2014 ».

« Le rôle de la société civile au sein de l'ITIE c'est de faire le plaidoyer entre les organes de mise en œuvre de l'ITIE et les citoyens », a déclaré Edoh Kokou AGBEMADON, Coordonnateur National de l'ITIE.

Ces organes sont multipartites mais principalement constitués de trois parties notamment l'Etat, les entreprises et les populations représentées par la société civile.

Donc, pour le Coordonnateur National de l'ITIE, « c'est la société civile qui est renseignée pour faire la restitution aux collectivités locales et les mobiliser pour une compréhension de leurs droits ».

« Dialogue des partes prenantes autour des droits fondamentaux des communautés des zones minières au Togo », thème de cette rencontre de deux jours organisée par le CSC-ITIE en collaboration avec l'ONG COMINTES sur appui financier de l'Union Européenne.

Les échanges porteront sur diverses thématiques dont « les rapports de conciliation le l'ITIE-Togo : analyses et interprétations et le rôle et responsabilité des OSC dans le processus ITIE.

Notons que, selon le rapport 2014, les revenus du secteur minier enregistrés sont 17,203 milliards de FCFA provenant principalement du phosphate et du clinker.

Le secteur extractif se révèle être le premier contributeur des exportations de la république togolaise à hauteur de 31,6%. Toutefois, c'est une contribution qui reste limitée dans le PIB et dans les recettes de l'État. Elle est respectivement de 2,9% pour le PIB et de 2,6% pour les recettes de l'État.