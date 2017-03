Burkina Faso: Impôts et domaines - La marche du syndicat annulée

A la suite des élections municipales du 22 mai 2016 au Burkina Faso, 19 communes et arrondissements ont connu des… Plus »

«Nous avions voulu lui faire comprendre que ce n'est pas normal que les travailleurs de la première régie de recettes soient en grève et lui adressent des revendications et qu'il ne donne pas de réponses.

Il dit ne pas comprendre aussi cette réaction de la commune de Ouagadougou. «Si la mairie se dédit après, nous ne comprenons pas quels sont les motifs mais, nous pensons que cela s'inscrit dans la droite ligne des répressions qu'ils sont en train de faire contre notre organisation depuis le début de nos mouvements» s'est-il justifié et en ajoutant ceci : «ils ont d'abord procédé par des réquisitions illégales et des intimidations de certains responsables qui suivent le mouvement.»

«Maintenant, si on nous refuse ça, pour un gouvernement issu d'une insurrection populaire et que quelques jours après cette insurrection, on remet en cause les libertés, nous pensons que c'est très dangereux», déplore- t-il.

Deux heures après, les autorités communales nous ont envoyé une deuxième lettre pour nous dire que l'autorisation de la marche est annulée car, elles auraient eu l'information selon laquelle nous n'avons pas pris les dispositions pour informer l'autorité destinataire, c'est-à-dire le Premier ministre. Chose qui n'est pas exacte parce que nous avons écrit une lettre en bonne et due forme au Premier ministre pour le préavis de sit-in et pour la marche», a expliqué le M. Traoré.

