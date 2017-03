Algérie: Tamanrasset - Le cinéma doit reconquérir sa place auprès des cinéphiles

Cette convention vise une série d'objectifs, notamment un partenariat dans le domaine des activités culturelles entre le secteur et les associations locales, la dynamisation de la scène culturelle et sa promotion à travers les quartiers, en plus de la présentation et la préservation du patrimoine culturel local.

M.Mihoubi, qui a visité à la Maison de la culture une exposition d'arts plastiques et une autre de produits de l'Artisanat, a présidé une cérémonie de signature d'une convention de coopération entre le secteur de la Culture et les associations culturelles actives dans la wilaya de Tamanrasset.

Il s'est enquis, par ailleurs, des activités de la bibliothèque principale de la ville de Tamanrasset et de la manifestation "Lire en Fête" qui se déroule actuellement à Tamanrasset, avant d'inspecter l'office du parc culturel de l'Ahaggar et de s'enquérir de ses activités.

Il appartient de conjuguer les efforts pour que le cinéma renoue avec son public, en tant qu'art véhiculant un message de communication et l'un moyen de créativité et de spectacle artistique au sein de la société", a indiqué le ministre lors de l'inspection du projet d'aménagement de la salle de cinéma (190 places) de Tamanrasset.

