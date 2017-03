« Désormais, un dossier d'équivalence qui entre au Minesup en ressort deux semaines plus tard, parce que nous saisissons immédiatement les institutions étrangères par Internet. Et en 48 heures, nous avons la réponse », a conclu notre interlocuteur.

Pour cette autre session, les cas de rejet concernent les diplômes à caractère religieux et les diplômes d'université. « La CNE n'accorde pas d'équivalence à ce type de diplômes. C'est une tradition », a expliqué le Pr. Roger Bernard Onomo Etaba, sous-directeur des équivalences académiques et professionnelles au Minesup.

299 dossiers et 343 demandes d'équivalences des diplômes soumis à l'attention des membres statutaires de la Commission nationale d'évaluation des formations dispensées à l'étranger (CNE) hier à Yaoundé. 332 équivalences accordées, cinq cas de rejet enregistrés et six faux baccalauréats détectés.

