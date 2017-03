communiqué de presse

L'agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a rendu public hier, mercredi 29 mars, les résultats provisoires du recensement général des entreprises. Selon cette étude, 407882 unités économiques ont été dénombrées au Sénégal et elles génèrent un chiffre d'affaires de 11349,7 milliards de francs Cfa. Le recensement montre aussi une domination du secteur informel sur le secteur formel.

Le chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises recensées s'élève à 11349,7 milliards de francs Cfa. Le commerce génère la plus grande part du chiffre d'affaires global avec 40,3%. Le secteur informel ne contribue qu'à hauteur de 16,3%.

La plus grande part du chiffre d'affaires provient des entreprises 69,6%. Les personnes morales produisent 80% du chiffre d'affaires global. C'est ce qui ressort du recensement général des entreprises.

Les résultats provisoires de cette enquête réalisée par l'agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) ont été publiés hier, mercredi 29 mars.

Selon l'Ansd, le recensement général a permis de dénombrer 407882 unités économiques sur l'ensemble du territoire national. La plupart des entreprises du Sénégal ont investi le secteur du commerce avec un taux de52,1%.

Au total 97% des unités économiques recensées sont dans l'informel. « Le secteur informel domine dans toutes les branches sauf dans les services fournis aux entreprises (14,3%), le transport et les télécommunications (12,3%, les bâtiments et travaux publics (5,6%) et les industries alimentaires (41,4%) », a précisé l'étude, avant de signaler une forte prédominance des petites et moyennes entreprises avec 99,8%. Le personnel physique représente 96,8% des unités économiques recensées.

Suivant l'enquête, les motifs de besoin de financement les plus évoqués dans l'informel sont l'amélioration du local 63,4% et l'extension de l'activité 62,8%.

Dans le secteur formel, l'extension de l'activité prédomine, suivi de l'amélioration du local. La majorité des entreprises s'autofinance car l'enquête montre que les banques ne financent que 4,9% des entreprises.

844268 PERSONNES EMPLOYEES

Le recensement a permis aussi de dénombrer 844268 personnes employées dans les entreprises. La région de Dakar concentre 51,7% des employés alors que la région de Kédougou détient la plus faible part de l'ensemble du personnel employé dans les entreprises (0,7%).

Le recensement général des entreprises révèle que les femmes entrepreneurs représentent 31,%. Elles sont plus présentes dans les hôtels, bars et restaurants (72,8%).

Pour tous les types d'entreprises, les unités économiques appartiennent en grande partie à des hommes. L'Age des entrepreneurs individuels est de 46 ans et la moitié des hommes entrepreneurs ont moins de 38 ans.

Cependant l'âge médian des femmes entrepreneurs s'élève à 40 ans. Selon l'étude, la majorité des entrepreneurs individuels sont des arabisants avec 29,3%. Les chefs d'entreprises non instruits sont estimés à 28,8%.

La majorité des entreprises sénégalaises naissent pour mourir quelques temps après. C'est en tout cas ce qu'a révélé les résultats du recensement général des entreprises.

« Les unités économiques dont l'âge est compris entre 5 et 10 ans sont relativement majoritaires (26,7%). Celles âgées de d'une année représentent (9,8%). Quelle que soit la forme d'exploitation, les entreprises sont majoritairement âgées de 5 à 10 ans », souligne le document.

S'agissant des difficultés rencontrées, l'enquête indique que dans le secteur formel 17,2% des unités économiques ont déclaré que les taxes et les impôts sont trop élevés. Le secteur informel quant à lui, est confronté en général à des problèmes liés à l'écoulement de la production (30,5%) et au manque de local adapté (25,1%.

L'insuffisance de la demande est la contrainte principale des entrepreneurs (32,1%). Le manque de local adapté est en général le problème des très petites entreprises (26,3%). Les taxes et impôts très élevés sont plus déclarés par les Petites (21,8%), les moyennes (12,1%) et les grandes entreprises (10,1%), comme principale contrainte.

Comme dispositifs d'appui, les services des chambres de commerce (17,5%) et de métiers (11,2%) sont les plus connus par les entreprises.

Les unités économiques sont généralement satisfaites des services des chambres de métiers (63,5%) et de l'Adepme (65,1%). Le guichet unique de l'Apix et les chambres de commerce sont les dispositifs les mieux appréciés.