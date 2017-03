Togo: En toute sérénité, nous attendons les validateurs

Selon les exigences de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), une fois qu'un pays est accepté dans le processus, il passe à une évaluation chaque trois ans. Le Togo y a adhéré à part entière en 2010 ; et en 2013, il a été déclaré pays conforme aux normes ITIE après évaluation des différentes activités.

2013-2017 ; cela fait encore plus de trois ans et la deuxième évaluation doit avoir lieu. Et bien elle commence à compter de ce 1er avril.

Une délégation du Secrétariat International de l'ITIE est alors attendue à Lomé pour cette évaluation. C'est une délégation de deux personnes à savoir Gisela Granado (Directeur-pays) et Alex Gordy (Directeur de la Validation).

Evaluer les différentes activités menées par toutes les parties prenantes dans le cadre du processus ITIE sur la période du 23 mai 2013 au 31 mars 2017 est la mission qui attend cette délégation.

Cette évaluation devra durer au moins trois mois et au plus six mois. Et à la fin, sur la base de ce qu'aura vu la délégation, elle pourra dire si le Togo est de nouveau pays conforme ou pas.

Cela n'effraie pas les communautés locales qui se disent rassurées que le Togo en sortira la tête haute. « Le Togo a une grande chance parce que depuis que le Togo a adhéré à l'ITIE, tout ce qui se passe, c'est louable.

Le Togo se trouve bien positionné pour cet examen et il est bien placé pour être déclaré pays conforme », se rassure Togbui Odima Kalipé IV, Chef Canton de Vogan ; Vogan est le chef-lieu de la préfecture de Vo où les terres sont également exploités pour leurs ressources minières.

Même si l'on ne peut pas être danseur et s'apprécier, au terme de ce à quoi ils assistent depuis 2013, les responsables de l'ITIE-Togo pensent que le Togo a « respecté les recommandations de la norme ITIE » et donc a une large chance d'être déclaré à nouveau pays conforme aux normes ITIE, comme ce fut le cas en 2013.

