L'Union nationale des syndicats du Sénégal (Unsas) a organisé hier, mercredi 29 mars, un atelier de formation sur la prévention des risques professionnels en milieu de travail. Un atelier qui entre dans le cadre de son projet de «Renforcement de la santé, sécurité au travail et intégration des questions environnementales dans l'agenda syndical de l'Unsas». Une manière pour les acteurs de conscientiser les employeurs et les travailleurs sur un travail en synergie gage d'un environnement sain (de travail).

Les accidents, les maladies et les décès liés au travail posent l'urgente nécessité de la participation des employeurs au processus de prise en charge de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail.

Mame Sèye, la coordinatrice du projet «Renforcement de la santé, sécurité au travail et intégration des questions environnementales dans l'agenda syndical de l'Unsas», est formel. Selon elle, «chaque année, des milliers de personnes perdent la vie par suite d'accidents de travail ou de maladies professionnelles.

Et pourtant, bon nombre de ces vies auraient pu être sauvées grâce à une politique adéquate de gestion des risques sur le lieu de travail» a-t-elle fait savoir.

C'est pourquoi, s'exprimant lors d'un atelier de formation sur la prévention des risques professionnels en milieu de travail, organisé par l'Union nationale des syndicats du Sénégal (Unsas) hier, mercredi 29 mars, elle a invité les travailleurs et les employeurs à collaborer afin de prévenir les risques d'accidents et de préserver la santé.

Insistant toujours sur la prévention des risques professionnels en milieu de travail, la coordinatrice a souligné que les deux parties (travailleurs et employeurs) ont chacun un rôle à jouer pour un climat de travail sain.

Ainsi, le travailleur doit respecter le port des instruments de protection et observer rigoureusement les règles établies à cet effet. Les employeurs, quant à eux, ont l'obligation de créer les meilleures conditions qui préservent la santé et offrent la sécurité aux employés.

Le secrétaire général de l'Unsas, Mademba Sock, dans le cadre dudit projet a avancé que sa centrale syndicale a bénéficié du dynamisme des projets, ainsi que de la mobilisation et de l'engagement qu'ils ont suscités chez les camarades à la base.

«Dans les six pôles qui ont accueilli les activités de formation, les réactions des camarades bénéficiaires ont toujours été positives. Ils ont témoigné d'une bonne participation et les plans d'action locaux élaborés annoncent des activités pertinentes dont il convient d'assurer la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation», a fait savoir M. Sock.

Pour la réussite de cet atelier, au-delà de la formation des participants, d'autres axes ont été dégagés pour amener les deux parties à adhérer.

Il s'agit d'informer et de sensibiliser sur les risques professionnels à travers la production et la distribution d'affiches avec des messages pertinents et des images illustrant les messages véhiculés, d'organiser des ateliers de sensibilisation sur les risques au profit de 90 délégués syndicaux mais aussi d'organiser des visites de sensibilisation dans 6 entreprises ciblées afin de doter 180 travailleurs d'attitudes et d'aptitudes nécessaires dans la lutte contre les risques professionnels. L'atelier a été organisé en collaboration avec les commissions ouvrières d'Andalousie en Espagne.