Mali: Mamou Daffé - « Nous prônons le renouveau d'Arterial Network »

Arterial Network a justement été créé à cet effet, pour le renforcement du réseautage, le partage des meilleures pratiques, mais aussi pour créer les conditions optimales pour l'émergence des jeunes et le développement du secteur créatif à travers des mécanismes de financement tels que le Fonds Panafricain des Arts et de la Culture...

Aussi, dans sa démarche de redynamisation et repositionnement, Arterial Network a mis en place un concept de collaborations créatives afin de relier davantage les affiliés et renforcer le réseautage et le partage ; un programme des villes créatives africaines ; une foire des industries créatives et culturelles, etc.

Le 10ème anniversaire a été l'occasion de faire le bilan, d'impulser une nouvelle énergie pour les dix ans à venir. Aujourd'hui plus que jamais nous avons de grands challenges à relever et de grands chantiers à réaliser.

On imagine bien que les célébrations de ces dix ans ne sont pas justes des moments de détentes et loisirs. Après cette pause rétrospective, quels sont les grands chantiers à venir ?

En dix ans d'existence d'Arterial Network, on se connait mieux désormais à travers le continent, on travaille mieux ensemble pour soutenir le secteur de la création en Afrique.

Dix ans de renforcement de capacités des acteurs culturels et des artistes à travers le continent, dix ans de mutualisation, de réseautage entre les acteurs culturels et artistes du continent.

