Mauritanie: Communiqué du Conseil des Ministres

Le présent projet de décret vise à réglementer certaines infractions au code de la route dans le bute de dissuader les contrevenants, d'assurer la sécurité des conducteurs, des passagers et de l'ensemble des usagers ainsi que la protection des biens publics et privés.

Le présent projet de décret a pour objet de délimiter le domaine maritime terrestre du site d'un grand projet de développement comprenant un port de pêche et un parc industriel maritime intégré. Situé au PK 28 au sud de Nouakchott, cette importante infrastructure contribuera à plus d'intégration de la pêche dans l'économie nationale.

- Projet de décret portant délimitation d'un domaine public maritime et terrestre du projet de construction d'un port de pêche au PK 28 et d'un Parc Industriel Intégré Maritime.

Conformément aux résultats du Dialogue National Inclusif du 29 Septembre au 20 Octobre 2016, le présent projet de loi constitutionnelle référendaire prévoit des amendements constitutionnels tendant à améliorer le fonctionnement des institutions de la République et à promouvoir un nouveau cadre de représentation des populations, à travers la création d'une nouvelle catégorie de collectivité territoriale appelée à servir d'outil de promotion et de planification du développement à l'échelon régional.

