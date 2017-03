Afrique: Judo/ Antananarivo 2017 - Les combattants sur la dérnière ligne droite

Lors des derniers championnats d'Afrique à Tunis, le Sénégal s'était classé à la deuxième place de la compétition par équipe. On avait fait un bon championnat. Nous avons continué à travailler car, les escaliers se montent un à un. On espère que cette édition sera la bonne.

Ils sont attendus à partir de ce 8 avril. Boubacar Mané qui vit à Marseille vient de boucler une préparation à Dakar. Léa Buet, actuellement en France, va aller s'entraîneur avec l'équipe allemande. On espère qu'elle va nous revenir en pleine forme», a confié Me Abou Karim Seck entraîneur des Lions du judo.

Le tartan du dojo Momar Dieng s'ouvre à partir de ce jeudi, à une trentaine de combattants pour le début du regroupement interne. Un regroupement qui ne sera que le prolongement de la préparation engagée depuis le mois de novembre et ponctué par des tournois nationaux et internationaux.

En direction des 38èmes championnats d'Afrique qui auront lieu du 14 au 16 avril prochain à Antananarivo (Madagascar), les judokas sénégalais engagent la dernière ligne droite avec le regroupement qui démarre ce jeudi. L'encadrement technique qui a fait appel à une trentaine de combattants a fixé son regard sur l'or. Ce qui est loin d'être un gageur pour Me Abdou Karim Seck qui a une appréciation positive sur la préparation déjà effectuée et le comportement des combattants sénégalais lors des derniers tournois internationaux auxquels le Sénégal a pris part.

