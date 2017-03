Cote d'Ivoire: CIEA 2017 - Kaba Nialé pour l'amélioration de la représentativité des femmes

« La représentativité des femmes doit et peut être améliorée. ..Les femmes c'est 50% d'intelligence et d'énergie qui accompagnent le développement des Etats », a signifié la ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé. Lors d'un panel initié par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire(Cgeci), ce jeudi 30 mars, en marge de la deuxième édition de la Conférence internationale sur l'émergence en Afrique (Ceia 2017), au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire de Cocody.

C'est autour de la problématique du « développement de l'entrepreneuriat féminin » que les femmes leaders d'entreprises, de groupement ou membres de l'administration ont partagé leurs expériences et proposé des solutions qui pourraient aller dans le sens de la promotion de l'entrepreneuriat. C'est dans cette perspective que la ministre du Plan et du Développement a invité les femmes à être plus compétitives et efficaces, en dépit du gap de représentativité de ces dernières constaté dans de nombreux pays sous développés.

De l'avis de la directrice de cabinet du ministre de la Femme de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Yvonne Bosso, représentant Mariatou Koné, « ce panel est l'expression de la prise de conscience par les femmes de leur rôle dans le développement de leur pays ». Ainsi, elle les a exhorté à maintenir le flambeau et à susciter l'entrepreneuriat chez « les sœurs ».

La Vice-présidente de la Cgeci, en charge de l'entrepreneuriat féminin, Touré Massogbê a rappelé que l'heure est à l'action, aux propositions concrètes pour les entrepreneurs femmes. Pour elle, il faut réfléchir avec les banques à des mécanismes innovants qui pourraient satisfaire les entrepreneurs féminins, toujours en proie à des difficultés par manque de soutien financier.

Mais pour la directrice générale de Uba-Côte d'Ivoire, Sarata Koné, pour financer une entreprise il ya un cadre légal dans lequel toutes les associations bancaires s'inscrivent. Elle évoqué la question de la garantie qui demeure un facteur essentiel pour le prêteur. « Lorsqu'on a en face de nous un projet, la nécessité d'une garantie s'impose », dira-t-elle. Car les ressources da la banque appartient à des personnes et non à la banque elle-même. Elle proposé des solutions qui pourront également améliorer l'activité des femmes entreprenantes. A savoir l'épargne, avoir un produit adapté de la banque, ouverture du capital de l'entreprise en bourse, l'amélioration du cadre institutionnel, l'assurance du manager dans ses choix et ses interventions. Sans omettre, selon elle, le renforcement de capacité, le renforcement du genre au sein des institutions publiques.