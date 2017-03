Idrissa Traoré, Thierno Souleymane Agne et Mohamadou Sy, trois jeunes entrepreneurs sénégalais ont été primés avant-hier, mardi 28 mars pour la pertinence et la viabilité des projets présentés au concours "Forum Jeunesse Sénégal" sur initiative de l'Ambassade de France au Sénégal. Martine Pinville, la secrétaire d'Etat française auprès du ministre de l'Economie et des Finances, présentement en visite de travail à Dakar, a salué l'initiative.

Appuyer et encourager les initiatives entrepreneuriales des jeunes sénégalais par des projets d'intégration économique sociale et solidaire, à travers le Forum jeunesse Sénégal est possible. Sur initiative de l'ambassade de France au Sénégal, trois jeunes ont vu leur projet primé.

Il s'agit de Mohamadou Sy pour le projet de Kiosques solaires dans la région du Ferlo «Lélawal», de Idrissa Traoré pour la réalisation d'une ferme agricole intégrée à Bakel «Terre fertile», et de Thierno Souleymane Agne pour un plan incubateur de projets agricoles d'économie sociale et solidaire à Dakar.

Martine Pinville, la secrétaire d'Etat française auprès du ministre de l'Economie et des Finances, chargée du commerce, de l'agriculture, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire qui a procédé avant-hier mardi, à la cérémonie de remise de prix a magnifié le «concept très innovent».

Sur un total de 500 dossiers fournis, 97 ont été retenus dont 3 primés. Et en fin avril, une journée sera organisée pour les 94 restants pour faire le point et les accompagner.

Les heureux gagnants se rendront dans les semaines à venir en France dans des centres d'incubation pour un encadrement et un accompagnement aux fins de bien structurer leur projet et les mettre en œuvre.

Selon la secrétaire d'Etat, «le véritable problème, ce n'est pas le manque d'idées, de projets, mais la formalisation de l'idée de projet pour le rendre bancable et réalisable.

Et c'est ça que nous nous engageons à mettre en œuvre. Ce, en leur octroyant un séjour en France dans les centres d'incubateurs», a-t-elle expliqué.