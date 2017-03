Maroc: Convention de formation continue des installateurs de chauffe-eau et d'appareils de chauffage à gaz

Le ministère de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire et l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ont signé, mercredi à Rabat, une convention de partenariat relative à la formation continue des installateurs de chauffe-eau et d'appareil de chauffage à gaz.

Cette convention signée entre la ministre de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Fatema Marouane, et le directeur général de l'OFPPT, Larbi Bencheikh, vise à qualifier les artisans pour une meilleure qualité de service, selon les normes et les bonnes pratiques du métier.

S'exprimant à cette occasion, Mme Marouane a indiqué que l'objectif commun est de veiller à ce que ces artisans acquièrent les compétences indispensables et qu'ils aient pleine conscience de leur responsabilité pour qu'ils puissent fournir des services de qualité avec toujours en tête le souci de la sécurité de la population.

Cette convention s'inscrit parfaitement dans le cadre du développement du secteur de l'artisanat, visant la valorisation, la diversification de l'offre de formation, la mise à niveau du dispositif de formation professionnelle et l'amélioration de la qualité des prestations dans le secteur de l'artisanat, notamment l'artisanat de service, a-t-elle relevé, appelant à conjuguer tous les efforts pour pouvoir couvrir la formation de l'importante population active opérant dans ce sous-secteur (1,2 millions d'artisans, 16 activités et 50 filières).

L'installation de chauffe-eau et d'appareils de chauffage à gaz est un métier de service à haut risque. Les questions de sécurité et de prévention des risques doivent être prises au sérieux, ce qui nécessite des connaissances précises de la part des professionnels et une grande expertise et ne permet aucune approximation étant donné les conséquences désastreuses qui peuvent en découler, a-t-elle souligné.

La ministre a fait savoir que le programme de formation sera adapté à l'évolution de ce métier et s'articulera autour de modules portant sur la réglementation et la sécurité ainsi que l'installation et l'entretien des chauffe-eau et des appareils de chauffage à gaz.

De son côté, M. Bencheikh a indiqué qu'il s'agit d'une formation qui a une portée sociétale majeure, puisqu'elle va permettre de sauver des vies et d'éviter des drames dont nous sommes tous témoins tous les jours, notant que cette action conjointe permettra de minimiser les incidents néfastes grâce à des cursus de formation et de sensibilisation au profit des artisans installateurs de chauffe-eau et d'appareils de chauffage à gaz.

A travers la mobilisation de l'expertise idoine, l'élaboration de l'ingénierie des modules se rapportant au métier d'installateurs de chauffe-eau et d'appareils de chauffage à gaz, la mise à disposition des moyens techniques nécessaires, l'OFPPT s'engage à mettre tous ses moyens en œuvre pour assurer le succès escompté de cette formation, a-t-il affirmé.

Cette action s'inscrit dans le cadre du partenariat initié le 18 juin 2014 avec le ministère de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire et qui porte sur l'organisation de sessions de formation dans les domaines relevant de l'artisanat de services, à savoir la mécanique auto, l'électricité de bâtiment, la plomberie, la maçonnerie et la peinture de bâtiment, a-t-il conclu.