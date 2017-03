Afrique: Echanges commerciaux Sénégal /Togo - Des actes et un suivi évaluation pour un sursaut des relations

Passer des simples accords de principe à la matérialisation des engagements pour faire des affaires, c'est ce à quoi s'engagent les autorités étatiques sénégalaises et togolaises. Elles l'ont réaffirmé hier mercredi à Dakar à l'ouverture de la première édition des journées économiques et commerciales entre les deux pays.

Le Sénégal et le Togo entretiennent des relations bilatérales dans bien des domaines de la vie économique depuis longtemps, matérialisées par plusieurs conventions et accords signés. Toutefois, ceux-ci demeurent très faibles et ne profitent nullement au dynamisme relationnel des coopérants. Fort de ce constat, Dakar abrite la première édition des journées économiques et commerciales sénégalo-togolaises depuis hier, mercredi 29 mars, et ce jusqu'au vendredi prochain. Occasion pour les différentes autorités de renouveler leurs engagements. Ce, par un sursaut relationnel, matérialisé par «un suivi-évaluation trimestriel, semestriel ou annuel du niveau des échanges économiques et commerciaux», ont-ils vivement exprimé.

Peiné par la faiblesse du niveau des échanges commerciaux, le représentant du ministre du Commerce togolais laisse parler les chiffres. «La part des exportations est respectivement d'environ 0,6% et 1,1% du total des échanges. Ce, malgré l'existence d'un brassage très fort des deux populations». Ce qui lui fera dire que «le temps est venu de densifier le réseau du transport entre les deux pays pour faire avancer le commerce, sans quoi il n'y aura point de développement».

Daouda Thiam, vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (Cciad) d'indiquer que l'objectif est de promouvoir la consommation des produits de nos deux pays et de permettre à nos opérateurs économiques de mieux se connaître et d'entretenir de bonnes relations d'affaires. Sur ce, il dira que «les activités inscrites au programme, notamment les expositions, le forum économique et les visites d'entreprises sont les éléments déclencheurs de ce projet et constituent les premiers jalons pour la croissance des échanges économiques et commerciaux entre coopérants». Par la même occasion, il a invité les participants, qu'ils soient «du secteur public ou du secteur privé à prendre activement part à ces journées, en explorant toutes les niches porteuses d'exportations dans tous les secteurs d'activité économique».

Makhtar Lo, le représentant du ministre sénégalais du Commerce, justifiant la pertinence d'un sursaut dira: «il existe de multiples opportunités à explorer de part et d'autre et il urge de développer des stratégies pour booster la coopération bilatérale». Pour ce faire, poursuit-il, «le rapprochement des opérateurs économiques de nos deux pays est nécessaire. D'où l'importance de ces rencontres Be to Be de trois jours», a-t-il dit.