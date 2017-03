Maroc: Réunion à Madrid du Groupe migratoire maroco-espagnol

Cette réunion a été aussi une occasion pour la partie marocaine de présenter la nouvelle Stratégie nationale d'immigration et d'asile mise en place par le Royaume conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, en mettant l'accent sur le bilan de l'opération de régularisation des migrants subsahariens en situation irrégulière et les programmes d'intégration lancés par le Maroc au profit des migrants régularisés.

La 15ème réunion du Groupe migratoire mixte permanent maroco-espagnol s'est tenue, mercredi à Madrid, en présence de plusieurs responsables marocains et espagnols. La délégation marocaine était présidée par Khalid Zerouali, wali, directeur de la migration et de la surveillance des frontières au ministère de l'Intérieur et celle de l'Espagne, par Marina del Corral Téllez, secrétaire générale à l'immigration et l'émigration.

