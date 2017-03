Algérie: El-Hadi Ould-Ali - "L'Etat demeure engagé en faveur du développement du sport et l'épanouissement des jeunes"

Medea — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould-Ali a estimé, jeudi à Médéa, que les efforts financiers consentis par l'Etat témoignent de son intérêt au développement du sport et à offrir les conditions idéales pour l'éclosion de jeunes talents.

S'exprimant en large de sa visite d'inspection et de travail dans la wilaya de Médéa, en vue de s'enquérir de l'état d'avancement des projets de son secteur, le ministre a indiqué que des subventions budgétaires importantes ont été affectées au secteur de la jeunesse et des sports, dans le but d'encourager la pratique sportive et d'accompagner et de soutenir le potentiel que recèle nos régions.

Ould-Ali El-Hadi a révélé, dans ce contexte, qu'un montant global de plus de huit milliards DA a été alloué au secteur local de la jeunesse et des sports, au titre des différents programmes quinquennaux, pour le financement de pas moins de 365 projets d'infrastructures sportives et de jeunesse, à travers les 64 communes que compte la wilaya.

Un effort qui s'est traduit, selon le ministre, par une "augmentation notable" du nombre d'infrastructures sportives, comparé au parc existant, à la fin des années 1990, et une nette amélioration des besoins en la matière, notamment au niveau des grandes agglomérations urbaines.

Le ministre, qui s'est déplacé successivement à Tablat, El-Omaria et Médéa où il a inspecté des projets de piscines semi-olympique, a assisté, au niveau du complexe omnisports Imam Ilyes de Médéa, aux préparations de l'équipe nationale de judo, avant de présider une rencontre avec le mouvement sportif local.

Il a insisté, au cours de cette rencontre, l'importance de l'encadrement du mouvement sportif, la prise en charge et l'accompagnement des jeunes et leur implication la formation des élites de demain.