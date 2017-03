Maroc: Le partenariat public-privé, un levier de la promotion de l'emploi

Avec la participation de plusieurs institutions publiques, opérateurs privés, ONG, fédérations, unions et associations professionnelles, ce rendez-vous sera l'occasion idoine pour échanger autour d'une thématique qui connait un développement accru dans tous les domaines et partout dans le monde.

Cette rencontre sera également l'occasion de faire un premier bilan de l'expérience marocaine dans ce domaine, partager quelques expériences internationales et identifier les pistes de développement et de renforcement de ce partenariat, ainsi que son impact sur la professionnalisation du métier de conseil en emploi au Maroc, ajoute la même source.

Organisé par l'Agence nationale de promotion d'emploi et des compétences (Anapec), en partenariat avec le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales et l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ), ce séminaire a pour objectif de promouvoir l'intérêt d'un partenariat public-privé visant la promotion de l'emploi, indique un communiqué des organisateurs.

