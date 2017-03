A la suite des élections municipales du 22 mai 2016 au Burkina Faso, 19 communes et arrondissements ont connu des… Plus »

C'est vrai que l'Etat nous pressure à travers impôts, taxes et non-paiement de nos factures, mais il y a aussi ce fait : beaucoup aujourd'hui ont tendance à se muer en journalistes ou promoteurs de journal. Dans la presse, nous assistons ainsi à une invasion de flibustiers qui parasitent le sérieux et l'honorabilité du métier. »

Les échanges ont eu le mérite de permettre à l'invité du jour de se faire une idée de l'ampleur des dégâts. Fort de son statut de Chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré a promis d'interpeller les décideurs sur cette situation si délicate. «Si les journaux ferment, où est-ce qu'on va ? Il ne reste plus qu'à entrer dans le royaume des ténèbres et de l'obscurité !» s'est-il exclamé.

« Souvent, il y a même comme une sorte de discrimination ou de manque de considération. Vous arrivez à une DAF et on vous annonce qu'on ne retrouve même pas vos factures », a expliqué le directeur de publication du bimensuel Mutations, Touwendenda Zongo.

En décembre 2016, le dossier a été transmis au Premier ministre et au ministre de la Communication. «Depuis lors, plus rien. L'on nous a fait savoir que certaines créances ne sont pas éligibles au remboursement. Que l'on paie au moins celles qui le sont!

A écouter Boureima Ouédraogo, président de la Société des éditeurs de presse (SEP) et par ailleurs directeur de publication du Reporter, des démarches ont été entreprises pour conjurer le sort, à commencer par cette rencontre avec le premier des Burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, qui avait à l'époque instruit les médias de faire l'état de leurs factures en souffrance et dont le total faisait 304 millions.

Sale temps pour les médias, peut-on dire pour résumer les difficultés rencontrées et qui amènent certains confrères à fermer boutique, à l'image du Journal du Jeudi et de Notre Temps. Et les promoteurs pointent un doigt accusateur sur l'Etat, qui ne paie pas ses dettes. Aux démarches déjà entreprises par la Société des éditeurs de presse (SEP) pour redresser la courbe descendante s'est ajoutée cette rencontre avec le Chef de file de l'opposition politique burkinabè le 30 mars 2017 au Centre de presse Norbert Zongo.

