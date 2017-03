Maroc: Jet Contractors affiche une amélioration de son résultat net

En 2017, il s'agira aussi d'asseoir les acquis du Groupe sur les métiers de charpentes et de façades. Un accent particulier sera mis sur le pôle Energie, piloté par Jet Energy, afin de confirmer le démarrage et la rentabilité de l'activité EPC. Par ailleurs, le Conseil d'administration a décidé de proposer la distribution d'un dividende par action de 4 dirhams au titre de l'exercice 2016.

Les projets en tous corps d'Etat (TCE) et en second œuvre se déclinent en la clinique périnatale de Bamako, la gare d'Oujda, le Centre de maintenance du TGV à Tanger, l'Ecole centrale de Casablanca et l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, a-t-elle précisé.

Cette évolution s'explique par la livraison de plusieurs projets d'envergure ainsi qu'une accélération de l'activité au second trimestre, précise la même source, notant que l'année 2016 a été exceptionnelle en termes de prises de commandes avec plus de 1,8 MMDH de projets décrochés.

