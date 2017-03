Congo-Kinshasa: 100ème session du CPF à Paris - Isabel Machik TSHOMBE apporte des éclaircissements sur les enjeux politiques et sécuritaires en RDC

Les questions politiques dans l'espace francophone figuraient, entre autres, à l'ordre du jour. Dans ce chapitre, il a été notamment, évoqué la situation politique en République Démocratique du Congo avec les discussions sous la médiation de la CENCO. A ce sujet, la Représentante Personnelle du Chef de l'Etat de la RDC, Isabel Machik TSHOMBE a apporté au CPF des éclaircissements en faisant écho de la dernière rencontre entre le Président Joseph KABILA et les évêques de la CENCO à qui la mission de bons offices était confiée pour « obtenir plus d'inclusivité autour de l'accord du 18 octobre 2016 sur l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisés ».

L'évolution de la situation politique congolaise a été éclaircie à Paris, au cours de la 100ème session du Conseil Permanent de la Francophonie (CPF). C'est Isabel Machik TSHOMBE, Représentante personnelle du Chef d'Etat à la Francophonie qui a pris la parole, pour apporter des informations sûres et nettes sur les enjeux politiques et sécuritaires en République démocratique du Congo.

