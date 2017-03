Congo-Kinshasa: Politiques et population interpellés, Michel Okongo formel - "Seules les élections peuvent sortir le pays de l'impasse "

Ni les manifestations de rue, ni les manœuvres politiques dilatoires pour se cramponner au pouvoir ne peuvent, réellement, aider la RDC à se défaire de sa néfaste situation du moment. A l'Unité des Valeurs, une formation politique de l'Opposition, cette donne est prise comme une vérité biblique. Pour ce parti, il faut, absolument, que la République Démocratique du Congo mette le cap sur les élections.

Hier, en effet, Michel Okongo Lomena, le président national de l'UV a, face à la presse, livré cette vue aux chevaliers de la plume. Au cours d'une conférence de presse tenue hier dans une des salles de la Paroisse Notre Dame de Fatima, l'homme a, avec fermeté, appelé tant les politiques que la population congolaise à souscrire à la seule voie des urnes. Face à l'échec de discussions directes, la tête couronnée de l'Unité des Valeurs prône l'application de l'Accord du 18 octobre conclu sous la médiation du togolais Edem Kodjo à la cité de l'Union Africaine. Et, auquel avait-t-il apporté sa modeste contribution.

Pour Michel Okongo l'heure est grave au pays et, ainsi, il est mal aisé de verser dans la distraction des querelles des postes alors que l'unique vrai enjeu politique c'est l'alternance par des joutes électorales. "Nous sommes appelés aujourd'hui à nous relever et à faire face aux nombreux défis internes et externes qui ont mis le Congo à genoux, à recouvrir réellement notre souveraineté afin de bâtir un Congo fort ", lance-t-il.

Le Président Kabila et sa majorité, l'Udps, le Rassemblement et alliés, le G7, le MLC ainsi que la Dynamique de l'Opposition ont érigé aux discussions directes, selon Michel Okongo, une architecture dont la charpente reposait sur un seul individu : Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ainsi, le décès de ce dernier, que lui et les siens regrettent amèrement, a non seulement entrainé l'écroulement de ladite architecture mais aussi a suscité un cycle de vengeance politique longtemps dissimilé par la MP dont payent cash aujourd'hui, toutes les autres composantes ayant pris part aux pourparlers du centre Interdiocésain.

L'appel patriotique

Michel Okongo dans sa sortie médiatique a convié les congolais de tous bords à se ressaisir afin de chercher à bâtir un autre Congo, plus fort, plus grand. Ce n'est pas en sortant dans la rue que ce changement peut avoir lieu. C'est la tenue des élections selon le chronogramme tracé par les dialogueurs de la Cité de l'UA, faute d'un autre eu consensuellement à la CENCO, qui pourra, enfin, mettre fin à la crise de légitimité qui fait rage. Quoique le Président Kabila et les caciques de la Majorité n'ont jamais excellé dans l'accomplissement des promesses, toutes turpitudes politiques bues, il faudra, en définitif, organiser des élections pour couper la poire en deux.

"Certains élus du peuple qui sont aux commandes des institutions de la République se sont servi des instruments juridiques qui les ont portés au pouvoir pour asservir les citoyens congolais, ceux-là mêmes, qui les ont élus et pourtant portés au pouvoir. Dans l'exercice de leurs prérogatives, ces derniers ont retourné le Congo à l'envers et l'ont propulsé moins, trop loin en arrière, le plaçant au bas de l'échelle du développement humain ", constate, avec peine, Michel Okongo. Pour redonner sa grandeur au blason terni du Congo-Kinshasa et, de la sorte, contribuer à l'émergence il va falloir avant tout que les prochains dirigeants, dont lui qui en passant se veut candidat président, puissent rétablir la sécurité à l'intérieur des frontières de la RDC.

"L'accomplissement de ces objectifs passe avant tout par la reconstruction de l'homme congolais et la réhabilitation de ses conditions sociales ", prévient-il. Les élections sont la seule voie pour y parvenir car la période où l'on accédait au pouvoir par des missiles est révolue, signale Okongo Michel. "Nous sommes la relève et nous nous présentons dès à présent pour incarner les espoirs du peuple congolais de la meilleure de manière qui soit. Nous invitons enfin les congolais à ne pas céder aux violences et à la destruction du patrimoine national, mais plutôt à se préparer à prendre en main notre destinée pour un Congo fort ", conclut-il.

Il dit non à tous les subterfuges politiques de la MP pour repousser les élections ou modifier la constitution par un referendum. Et, en définitive, appelle les congolais à faire preuve de patriotisme et la classe politique à être réaliste. Il sied de signaler que le parti Unité des Valeurs convie tous les congolais à prendre part au séminaire de formation civique annoncé pour ce lundi 3 avril. Ce dernier vise à renforcer la conscience nationale et raviver la flamme de la passion du Congo.