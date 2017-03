Congo-Kinshasa: Au-dessus de la mêlée !

Sans nul doute, les Congolais sont loin de sortir de l'auberge, pour faire de ce beau et grand pays au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo, une oasis, mieux un havre de paix. La dernière tentative menée par les Evêques de la Conférence Episcopale nationale du Congo (CENCO) à partir du 8 décembre 2016 jusqu'au 27 mars 2017, avec à la clé, l'Accord de la Saint Sylvestre, n'a pas produit des résultats escomptés, à l'instar de l'Accord du 18 octobre 2016, dont le seul mérite aura été la mise en place du Gouvernement actuel.

Et depuis, plus rien. C'est la crise politique qui continue à faire parler d'elle, entre les deux parties aux discussions directes notamment, le Rassemblement et la Majorité présidentielle. Puisque les méninges des délégués à ces assises n'ont pas convenablement tourné afin de parvenir à un accord, indépendamment de la qualité des uns et des autres et du rôle joué par chacun dans la société, place est désormais laissée au langage de la rue, avec ses conséquences incalculables sur la vie des personnes et de leurs biens. La déclaration du Rassemblement, aile Félix Tshisekedi, du 29 mars dernier, en dit long, quant au chronogramme des actions initiées pour ce début du mois d'avril : journée ville morte le 3, grève dans l'Administration le 5, et le clou sera enfoncé le 10 avril avec la grande marche pacifique, pour exiger la mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre 2016.

D'ailleurs, rien n'a été indiqué sur l'itinéraire, encore moins si elle sera autorisée. Réponse du berger à la bergère, la Majorité présidentielle, dans une autre déclaration politique du 30 mars, accuse, d'une part, le Rassemblement des velléités insurrectionnelles. D'autre part, l'invite à un sursaut nationaliste, pour présenter au Chef de l'Etat, la liste de trois noms. Dans cette guéguerre, la personne la mieux habilitée, à ce jour, pour trancher, reste bien le Chef de l'Etat, Joseph Kabila. C'est à lui que les Evêques ont remis la pile de documents portant échec sur les arrangements particuliers, mais aussi des propositions pour la sortie de crise, considérant qu'en sa qualité de garant de la nation, il peut influer dans un sens comme dans un autre, pour ramener les uns et les autres au bon sentiment, et à privilégier l'intérêt national.

Ce faisant, trois alternatives se présentent à l'esprit. La première, qui parait plus naturelle, c'est de prendre position pour sa famille politique, la MP, qui se voit menacer de «déguerpissement» au sommet de l'Etat, si jamais l'autre camp mettait à exécution son plan. Cependant, cette façon de faire, de sa part, n'apportera pas la paix tant recherchée, d'autant plus que la fracture sociale sera à l'ordre du jour. La deuxième, tout aussi improbable, inimaginable voire irréalisable, serait de voir Kabila prendre position pour le Rassemblement conduite par Félix Tshisekedi. Mais, un analyste a soutenu qu'il pourrait apprécier autrement les deux autres ailes du Rassemblement, dès lors que leur tendance serait de lui apporter un appui. Soit ! Par ailleurs, la troisième alternative, donnant Kabila Joseph d'être au-dessus de la mêlée, permettrait la cohésion nationale et faciliterait la tenue des élections dans un climat apaisé. C'est justement ce que nombre des Congolais attend de lui, dans son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du parlement réunies en Congrès.