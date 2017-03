Congo-Kinshasa: Le peuple congolais sacrifié sur l'autel des ambitions politiques !

Crash des discussions directes au Centre Interdiocésain ! Presque quatre mois des pourparlers pilotés par les Evêques catholiques pour rien ! Les violons ne se sont pas accordés entre des camps politiques aux antipodes à cause du fameux partage du gâteau.

L'Accord de la Saint-Sylvestre n'était qu'un mort-né, un trompe-l'œil, un marché des dupes. La réalité dans cette sphère politique est que les uns bouffent, les autres cherchent à bouffer pendant que le peuple congolais croupit dans la misère la plus noire. La Majorité Présidentielle, le Rassemblement et consorts se sont empoignés, sous l'arbitrage de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), autour de la mangeoire.

Cela s'appelle la politique du ventre. Lors d'un récent sondage organisé par la chaîne de radio Top Congo FM, une écrasante majorité des Congolais a vomi la racaille politique. Il est clairement démontré qu'il n'y pas des politiciens en République démocratique du Congo, toutes tendances confondues. Aussi le renouvellement de la classe politique s'impose-t-il en vue de l'instauration d'un véritable Etat démocratique et de l'amélioration des conditions de vie socio-économique de la population. C'est aujourd'hui la seule et unique solution.

Le mode de désignation du locataire de la Primature, le consensus autour du prochain Président du Conseil National de Suivi de l'Accord et du processus électoral, la répartition des postes ministériels, le rôle de la CENCO en vue de l'application de l'Accord, constituent des pierres d'achoppement qui ont fait chavirer le bateau du dialogue piloté par les Evêques, lundi 27 mars 2017. Plus aucun délégué de l'Opposition présent à ces assises du Centre Interdiocésain, hormis peut-être Eve Bazaïba du MLC, ne parlait encore de la tenue des élections, du calendrier électoral, de l'enrôlement des électeurs dont des Congolais de la diaspora, de l'alternance, etc. Bizarre ! C'est le partage du gâteau qui a bloqué la machine. D'où l'échec cuisant qu'on cherche à maquiller. Sans la signature de l'arrangement particulier, l'Accord du 31 décembre est nul et de nul effet.

Maintenant que la CENCO vient de jeter l'éponge, tous les regards se tournent désormais vers le Président de la République, Joseph Kabila, qui va très prochainement s'adresser aux Députés et Sénateurs réunis en Congrès. Entretemps, il a délégué trois de ses proches, Nkulu, Lumanu et Kalev, pour consulter les parties prenantes aux discussions directes du Centre Interdiocésain. Avant même d'avoir suivi ce message à la Nation, le Rassemblement aile Tshisekedi-Lumbi annonce une série des manifestations : ville morte ; grève générale ; marche dite pacifique ; respectivement le 3, 5 et 10 mars 2017. La MP parle accuse cette frange radicalisée de l'Opposition de recourir à l'insurrection. La logique de l'affrontement est donc de retour. Le sang risque de couler à nouveau à cause des intérêts égoïstes et de la gloutonnerie de quelques acteurs politiques. C'est le peuple congolais qui est le dindon de la farce. Perdre bêtement des vies humaines à cause des ambitions politiciennes ? C'est inacceptable.

En 1965, le Président Joseph Désiré Mobutu avait surgi pour mettre hors d'état de nuire les politiciens et restaurer l'ordre et la discipline dans un Congo déchiré et plongé dans le bain de sang. Pareil scénario risque de se reproduire dans la pagaille politique actuelle. Au Ghana, la démocratie marche bien aujourd'hui parce que l'ancien Président Rawlings avait renouvelé la classe politique de son pays. Vite le renouvellement de la classe politique congolaise par des élections libres, démocratiques et apaisées. Il serait encore préférable que le Gouvernement Badibanga issu de l'Accord de la Cité de l'Union Africaine déjà en application conduise ce grand pays aux élections à bonne date. Plongés dans la détresse et la misère, les Congolais en ont marre des politiciens. Trop c'est trop !