Congo-Kinshasa: Collège Boboto - Les experts sensibilisent sur la lutte contre la drépanocytose!

En République Démocratique du Congo, la prise en charge de la drépanocytose reste encore une question d'actualité au vu de ses risques. Elle représente une situation très préoccupante. 50 à 70% des enfants et des femmes drépanocytaires enceintes meurent, chaque année, suite à la mauvaise prise en charges de ces derniers. Sur ce, le ministère de la Santé publique avec l'appui de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) ont pris acte d'instaurer un nouveau programme d'élaboration et de la mise en œuvre efficace d'un plan de lutte contre la drépanocytose par un dépistage volontaire afin d'assurer les soins et une bonne éducation aux drépanocytaires.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.