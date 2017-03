Congo-Kinshasa: Impasse aux pourparlers du centre interdiocésain - La Société Civile dans sa Diversité très inquiète !

Dans une déclaration remise à la presse, le mercredi 29 mars 2017, la Société Civile dans sa Diversité exprime ses inquiétudes sur l'impasse constatée par la CENCO dans la phase ultime des discussions directes du centre interdiocésain.

Après examen de la situation générale qui prévaut actuellement dans le pays et des conditions désastreuses dans lesquelles vit le peuple congolais, la Société Civile dans sa Diversité constate amèrement que la classe politique congolaise ainsi que les groupes armés et miliciens opérant dans l'Est du pays et aux Kasaï, sont devenus une grande force de la perpétuation de la misère du peuple congolais, victime de leurs intentions malveillantes.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

« Dans sa diversité »

Espace Inter-Plateformes

Coordination Nationale

Kinshasa/Gombe

DECLARATION DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE DANS TOUTE LEUR DIVERSITE RELATIVE A L'ECHEC DE L'ACCORD DE LA SAINT SYLVESTRE.

Mes chers compatriotes,

La Société Civile dans sa Diversité est encore inquiète.

En effet, après examen de la situation générale qui prévaut actuellement dans le pays et des conditions désastreuses dans lesquelles vit le peuple congolais, la Société Civile dans sa Diversité constate amèrement que la classe politique congolaise ainsi que les groupes armés et miliciens opérant dans l'Est du pays et aux Kasaï, sont devenus une grande force de la perpétuation de la misère du peuple congolais, victime de leurs intentions malveillantes.

Les Organisations de la Société Civile dans toute leur Diversité prennent acte de l'échec des discussions directes du Centre Interdiocésain menées depuis le 08 Décembre 2016 par les Evêques de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) entre, d'une part, les acteurs politiques signataires de l'Accord du 18 Octobre 2016 de la Cité de l'Union Africaine, et d'autre part, ceux du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement.

Nous, Organisations de la Société Civile prenons aussi acte de la Fin de la Mission de bons offices confiée par le Chef de l'Etat aux prélats de la CENCO pour la recherche de l'Inclusivité afin de faire endosser les résolutions de l'Accord politique.

CONSTATS :

Nous constatons que l'Eglise Catholique est la sous composante des confessions religieuses qui sont membres de la grande famille de la Société Civile ;

Les acteurs politiques de toutes tendances confondues ont échoué à signer l'Arrangement particulier pour la mise en œuvre de l'Accord Politique du 31 Décembre 2016 ;

L'Arrangement particulier pour le partage du pouvoir entre l'Opposition et la Majorité Présidentielle est un obstacle majeur à la mise en œuvre rapide de l'Accord de la CENCO et du processus électoral tant réclamé par le peuple ;

Le refus par la classe politique de prioriser la tenue des élections comme enjeu majeur de la période préélectorale et électorale ;

La CENCO s'est dessaisie de la médiation faute du consensus autour de l'Arrangement particulier et de l'inclusivité suite à la confusion des acteurs politiques.

Eu égard à tout ce qui précède, les Organisations de la Société Civile dans toute leur Diversité invitent :

I. Président de la République Garant de la Nation, et du bon fonctionnement des Institutions

A reprendre les Consultations avec les Forces Politiques et les Organisations de la Société Civile représentatives ;

A confier la mission de bons offices pour la poursuite des négociations directes au collectif des confessions religieuses pour parachever le travail de la CENCO après consultations ;

A confier la mission de formation et la gestion du Gouvernement de Transition et le Conseil National de Suivi de l'Accord (CNSA) aux technocrates de la Société Civile qui auront comme mission de conduire l'ensemble du peuple congolais aux élections et à améliorer les conditions sociales de ce dernier à organiser les élections et de veiller au bien-être social du peuple congolais.

II. Parlement

A disponibiliser l'arsenal juridique relatif à la tenue des élections ;

A disponibliser le projet de loi organique sur le Conseil National du Suivi et de l'Accompagnement de l'accord (CNSA) ;

A disponibiliser le budget conséquent pour le social du peuple et l'organisation des élections.

III. CENI

A accélérer le processus d'identification et l'enrôlement des électeurs dans le meilleur délai ;

A encourager le processus d'identification en cours du lancement dans les autres provinces et à inviter le peuple à s'enrôler massivement.

IV. Aux membres des Partis Politiques

A s'interdire d'entrer au Gouvernement de Transition pour ne pas être candidat aux prochaines élections.

A s'abstenir à prendre le pays en otage à cause de leurs intérêts égoïstes, tout en ignorant la misère du peuple.

V. Au Gouvernement et à la MONUSCO

A s'impliquer pour la sécurisation du processus électoral jusqu'à la tenue effective des élections ;

A sensibiliser la communauté internationale pour le financement des élections, libres, démocratiques et transparentes pour une bonne alternance.

Fait à Kinshasa, le 29 mars 2017

Pour les Organisations de la Société Civile

Madame Kathy Kalanga