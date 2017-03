Congo-Kinshasa: En marge de la clôture du mois de la femme - OLPA appelle à la sécurité des femmes journalistes !

A l'occasion de la clôture du mois de la femme, le département du Genre de l'Observatoire de la Liberté de la Presse en Afrique (OLPA), a organisé le 30 mars, à son siège, situé dans la Commune de Kalamu, une journée d'échanges à l'attention des femmes journalistes sous le thème de «la sécurité des femmes journalistes en période électorale». La journée a été riche en échanges sur les différentes expériences que les journalistes rencontrent dans l'exercice de leur profession. C'est donc dans la joie et la bonne humeur et surtout le sourire aux lèvres, que toutes ont fini l'activité par une photo d'ensemble.

Plusieurs femmes journalistes travaillant dans la presse écrite et audio-visuelle ont pris part à cette journée d'échanges. Le but visé était de les réunir afin d'échanger sur la contribution de la femme journaliste au processus électoral et sur les précautions sécuritaires à prendre en compte pendant cette période.

«Face à l'échec des pourparlers au sein de notre classe politique, jetant un sérieux doute sur l'organisation des élections dans un délai relativement bref, le Département Genre de l'OLPA reste persuadé que la sécurité de la femme journaliste constituera une grande préoccupation lors des élections prochaines. D'où, l'importance de cette journée d'échanges entre femmes d'une même corporation», a souligné, d'entre de jeu, Mme Nathalie-Trésor Mukundi, chercheure Junior.

Pour sa sécurité, il a été dit que la journaliste, bien que soumise à une ligne éditoriale, doit rester sur les faits sans les déformer ou manifester sa position et sa couleur politique. Elle doit être à l'écoute de l'information et devra s'informer suffisamment sur le processus électoral. Outre le fait qu'elle doit être à l'écoute des électeurs, elle est également appelée à s'entretenir avec eux sans pour autant influer sur leur choix.

D'après Nancy Zombo, la Journaliste joue un rôle important dans la sensibilisation de l'électorat et dans la crédibilité du processus électoral. Elle a également indiqué que la prise e compte des paramètres sécuritaires est fondamentale pour toute journaliste qui veut travailler dans de bonnes conditions et sans pression. Dans le cas contraire, a-t-elle renchérit, la journaliste doit informer rapidement les instances d'autorégulation et de régulation des médias, les organisations de défense des droits de l'Homme ou la corporation de toutes menaces, agressions et atteintes à la liberté.

Modèle

La femme journaliste est appelée à tenir ferme, en bravant la peur, en s'habillant décemment. Et par dessus tout, la journaliste doit respecter les règlements dictés dans le code d'éthique et de déontologie afin de rester très professionnelle.

La journaliste doit donc respecter tous ces paramètres de sécurité pour travailler dans de bonnes conditions et sans pression, parce qu'elle est souvent visée doublement, non seulement en tant que journaliste, mais aussi en tant que femme, pendant la période électorale.