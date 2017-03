Congo-Kinshasa: Actions de rue du Rassemblement - La MP dénonce l'exécution d'un plan insurrectionnel !

Depuis l'arrêt des discussions directes sur l'arrangement particulier, c'est hier, jeudi, 30 mars 2017, que la MP a donné de la voix, à travers son Porte-parole, André-Alain Atundu Liongo. Dans sa communication, la MP affirme avoir pris connaissance de la déclaration du Rassemblement du 29 mars 2017, signée par M. Félix Tshisekedi Tshilombo, dans laquelle sont prévues des actions de rue. Suite à cela, la famille politique du Président Joseph Kabila atteste l'existence d'un plan de longue durée.

Ce dernier consiste au renversement du pouvoir par une insurrection populaire. Face à cela, elle invite les congolais à la vigilance et appelle la jeunesse à ne pas céder à la manipulation par les ennemis du pays, dont le but est de briser l'unité nationale acquise au grand sacrifice de tous. Elle a réitéré son exigence d'une liste de trois noms au Rassemblement pour la nomination du Premier Ministre selon l'esprit et la lettre de l'Accord de la Saint Sylvestre, qu'elle tient à appliquer, contre vents-et-marrées, dans toutes ses dispositions. La MP a aussi confirmé les accusations gratuites portées contre le Chef de l'Etat par le Rassemblement. Malgré tous ces agissements, la MP dit ne pas lâcher les actions de son Autorité morale, le Raïs, qu'elle accompagnera en toutes circonstances.

En effet, c'est par l'entremise de son Porte-parole, Alain-André Atundu, que la Majorité Présidentielle a fixé l'opinion sur la situation politique du pays. Dans son intervention, le speaker de la MP a réagi à la sortie médiatique du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, du 29 mars 2017. Ici, cette plateforme envisage des actions populaires en dates précises. Il s'agit du 3 avril, où il annonce une journée Ville-morte, le 5 pour la grève générale et le 10 pour une marche générale de libération ou de protestation. Cette façon de faire inquiète les personnes physiques et morales dont la MP.

Préoccupée par le souci de sauvegarder la paix chèrement acquise et l'alternance pacifique du pouvoir par les élections, la Majorité Présidentielle prévient sur la nature de ces actions. Selon elle, le Rassemblement cherche à s'accaparer du pouvoir par la pression de la rue. Il voudrait simplement exécuter son projet de susciter une insurrection, contrairement aux dispositions constitutionnelles prévoyant des élections comme l'unique mode de transmission de pouvoir. Saisissant l'opportunité, l'Ambassadeur Alain Atundu a lancé, d'une voix forte, un appel pathétique à toute la population congolaise, en particulier à la jeunesse, à ne pas être l'artisan de son propre malheur, en participant à des actions de destruction de la cohésion nationale programmées pour s'éloigner de la perspective des élections.

La MP exige trois noms et appel à un sursaut patriotique

Cependant, Atundu Liongo est allé loin pour demander au Rassemblement, dont l'initiateur ne visait que la paix et l'Etat de droit, à un sursaut national salutaire de patriotisme et au respect du Peuple Congolais qu'il prétend défendre à corps et à cris. Il doit contribuer de manière concrète en cessant avec des actes qui peuvent entraver le bon fonctionnement des institutions du pays. Il l'a aussi convié à présenter la liste de trois des primaturables. Ce sera une meilleure façon pour le Rassemblement de construire le pays. Cette liste tire sa source du pouvoir discrétionnaire du Chef de l'Etat, lui attribué par la Constitution quant à la désignation d'un Premier Ministre qui, en principe, devrait sortir de la Majorité parlementaire.

Accusations gratuites contre le Raïs

Parcourant et analysant la déclaration du Rassemblement, la MP a constaté que cette coalition a outrepassé les limites, en mettant injustement en cause la bonne foi du Raïs Kabila Kabange dans la normalisation du processus électoral. Cela se justifie par le fait qu'à l'issue du dépôt du rapport final des Evêques et aux suggestions de ceux-ci, le Président s'est engagé à s'impliquer dans la recherche d'une solution consensuelle pour débloquer l'impasse politique actuelle. Pour preuve, il a déjà initié des contacts informels avec les différentes parties prenantes pour baliser le terrain en rapport avec les deux questions qui achoppent, dont le mode désignation du Premier Ministre et la succession de Tshisekedi au CNSA.

Application de l'Accord

Par ailleurs, "en dépit de son projet cynique de créer trouble et désolation et ses accusions intentionnelles et gratuites sur la personne du Chef de l'Etat, dixit Atundu, la MP confirme son engagement à œuvrer sans ménagement à la mise en œuvre effective de l'Accord du 31 décembre 2016, en vue de l'organisation des élections crédibles et transparentes dans les délais prévus", soit au plus tard fin décembre 2017.

Renouvellement de loyauté à Joseph Kabila

La position du Rassemblement ne créera pas un éloignement entre le Chef de l'Etat et sa famille. Cette dernière l'a prouvé en renouvelant en lui sa loyauté et son engagement à l'accompagner dans toutes les initiatives pour le bénéfice de la démocratie et le bien-être du Peuple Congolais.

COMMUNICATION DE LA MAJORITE PRESIDENTIELLE

La MP a, non sans surprise et déception, pris connaissance de l'étrange communiqué du Rassemblement mettant injustement en cause la bonne foi du Président Joseph Kabila Kabange dans la normalisation du processus électoral.

A l'issue du dépôt du rapport final des Evêques et à la suggestion de ceux-ci, le Président de la République a pris le ferme engagement de s'impliquer personnellement dans la recherche d'une solution consensuelle pour débloquer l'impasse politique actuelle.

A cet effet, dans un communiqué publié le 28 mars 2017, après l'audience accordée par le Chef de l'Etat aux Evêques conduits par Monseigneur de la CENCO, la Présidence de la République a confirmé l'engagement du Chef de l'Etat à s'impliquer personnellement dans la recherche d'une solution adéquate dans le mode de désignation du Premier Ministre qui doit provenir de l'Opposition non signataire de l'Accord du 18 octobre 2016/Rassemblement et dans le choix d'une personnalité consensuelle devant présider le Conseil National de Suivi de l'Accord, après le décès le 1er février à Bruxelles de Monsieur Etienne Tshisekedi choisi alors à ce poste dans les mêmes conditions.

Dans ce même communiqué, la Présidence de la République a annoncé que le Président Joseph Kabange allait s'adresser à incessamment à la Nation à travers les deux chambres du Parlement réunies en congrès.

Entretemps, le Président Joseph Kabila Kabange a déjà initié des contacts informels avec les différentes parties prenantes pour baliser le terrain en rapport avec les deux questions d'achoppement précitées.

A l'analyse des données en présence, l'engagement et la bonne foi du Président Joseph Kabila Kabange dans la réalisation des élections à la date convenue ne peuvent raisonnablement faire l'objet d'aucun soupçon.

Cependant, la Majorité Présidentielle attire l'attention de la population à plus de vigilance sur le fait que les incidents provoqués, à dessein dans la Ville de Kinshasa afin de créer l'impression d'une situation pré-insurrectionnelle participe du dessein du Rassemblement de mettre à exécution son projet initial de semer le chaos afin de prendre le pouvoir par la pression de la rue.

Malgré ce projet cynique de créer trouble et désolation, la Majorité Présidentielle confirme son engagement à œuvrer sans ménagement à la mise en œuvre effective de l'Accord du 31 décembre 2016 en vue de l'organisation des élections crédibles et transparentes dans les délais prévus.

La Majorité Présidentielle invite le Rassemblement à un, sursaut salutaire de patriotisme et au respect du Peuple Congolais en contribuant de façon constructive à la présentation d'une short list de 3 personnalités à la candidature au poste de Premier Ministre.

La Majorité exhorte la jeunesse congolaise à ne pas être l'artisan de son propre malheur en participant à des actions de destruction de la cohésion nationale programmées par le Rassemblement et qui présentent par ailleurs le risque d'éloigner la perspective des élections.

La Majorité Présidentielle profite de cette occasion pour renouveler sa loyauté au Président Joseph Kabila Kabange et son engagement à L'accompagner dans toutes les initiatives pour le bénéfice de la démocratie et le bien-être du Peuple Congolais.

Fait à Kinshasa, le 30 mars 2017

Ambassadeur André-Alain Atundu Liongo