Congo-Kinshasa: Lutte contre la Drépanocytose - Le Ministre de la santé publique peaufine des stratégies!

La première journée de la première conférence nationale de la Drépanocytose en hommage au Révérend Père Henri de la Kethulle, s'est tenue le jeudi 30 mars dernier au centre culturel Boboto. D'où, il a été question de faire l'état des lieux de la lutte contre la Drépanocytose en République Démocratique du Congo. Etant donné qu'elle demeure la première maladie génétique au monde, elle nécessite une particulière attention et un suivi de près surtout à l'endroit des drépanocytaires et ceux qui en sont porteurs.

De ce fait, en présence de différents officiels et invités, le Ministre de la santé publique, Dr Oly Ilunga Kalenga, prenant la parole, a révélé l'engagement du gouvernement avec quelques partenaires en vue de lutter contre ladite maladie. Sur ce, il a abordé le fait qu'ensemble avec des partenaires, il y a une élaboration d'un programme national pour la lutte contre l'anémie. Ce, pour assurer un soin d'urgence aux personnes souffrants de l'anémie en passant par l'intensification de la formation sur des professionnels de santé et la promotion d'une éducation volontaire et, enfin, l'organisation d'un plaidoyer en faveur d'une coopération internationale dans la lutte contre la drépanocytose.

Soutenir la recherche fondamentale, clinique et autres et, aussi, assurer la prise en charge de qualité et à un prix abordable... , telles sont, en sus, les lignes directrices levées pour combattre cette maladie génétique. Le Ministre Oly Ilunga Kalenga a, par ailleurs, rendu des hommages mérités au Révérend Père Henri de la Kethulle, étant un grand combattant de la drépanocytose. Ce dernier s'est donné à fond afin d'éradiquer la pénible maladie. D'où, a-t-il eu à créer quelques centres de formation dans quelques coins du pays.

D'après les statistiques faites par la communauté internationale, il appert que l'Inde est le premier pays au monde ayant un taux élevé des malades de l'anémie, après le Nigeria. La RD Congo demeure jusqu'à ce jour le troisième pays et deuxième en Afrique après le Nigeria qui soit touché par ce mal. Il sied de signaler que le 1er avril prochain, il sera remis aux partenaires étrangers les différents trophées dénommés " Trophée Père Henri" pour les récompenser de leurs efforts.