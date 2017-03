Congo-Kinshasa: Conséquence des agissements extravagants à Kinshasa - La femme parfois agent causal du manque de parité

Le mois de la femme prend fin ce 31 mars 2017. Dédié à la femme, il focalise tous les regards sur la gente féminine et sa condition. L'objectif majeur que s'est donné les grandes nations du monde, c'est de prôner la parité, c'est-à-dire, l'égalité entre l'homme et la femme dans la vie active et sociale. Pourtant, des observateurs à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo ont signalé aux journalistes un fait inquiétant : bien de femmes sont des auteurs et des violences dont elles sont objets et du manque de considération qui, finalement, s'érige en obstacle pour l'application d'une quelconque parité entre les deux sexes.

Tenez ! Le manque de personnalité, la perte du sacré, la convoitise, l'immoralité, l'inconscience et les gâtassions des mœurs, sont là des maux qui font rage, indique un observateur. L'on cite, entre autres, le port de mini-jupes, les maquillages extravagants, l'habillement léger et langage grossier, l'ivresse, et autres vices.

Le bilan du mois de la femme dans la capitale de la RDC ne semble pas être facile à établir au regard du comportement rencontré chez la jeune fille mère, et la divorcée dans certains quartiers dont Kimbangu et Yolo-Nord, dans la Commune de Kalamu. A cause du fait qu'elles affichent des comportements bizarres parce qu'à la recherche abusive des hommes pour étancher la soif exagérée de l'argent qu'elles ont. Rien de plus normal, question de survie. Mais, l'image de marque de la femme se trouve écornée. Ce, tellement qu'Il y a ceux qui se demandent si la femme kinoise, en particulier, et la congolaise, en général, a accordé l'importance à ce mois de mars leur dédié tant sur le plan national qu'à l'international.

Suite aux mauvais comportements, la femme kinoise est-elle vraiment considérée comme la mère des valeurs et vertus ? La réponse reste souverainement un mystère. A chacun d'y répondre librement et consciencieusement. Mais, idéalement, oui, la femme est une créature prodigieuse, c'est la maitresse du foyer et la première responsable de l'éducation de sa progéniture. L'essentiel du mois de mars reste l'appel. Celui qui convie tous les congolais à apporter un soutien pour redorer l'image et la place de la femme.