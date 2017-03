Algérie: Promulgation de trois textes d'application de la nouvelle loi sur la circulation routière dés la semaine prochaine

Alger — Le ministre des Travaux publics et des transports, Boudjemaa Talai, a annoncé jeudi à Alger la promulgation, dés la semaine prochaine, de trois textes d'application de la loi relative à l'organisation et à la sécurité de la circulation routière amendée et complétée, réaffirmant le souci du ministère de renforcer les mesures coercitives afin d'endiguer le phénomène du "terrorisme routier".

Lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales, et à une question du membre du Conseil de la nation, Noureddine Latrache sur une éventuelle adoption par la tutelle de nouvelles mesures techniques à même d'appuyer les efforts déployés pour réduire les accidents de la circulation, M. Talai a indiqué que le ministère planchait actuellement sur l'examen de mesures complémentaires qui seront appliquées progressivement.

Le ministre a cité entre autres mesures, la révision du système de l'examen théorique pour l'obtention du permis de conduire et l'obligation pour le moniteur d'avoir un niveau d'instruction et une expérience professionnelle, soulignant que ce projet et actuellement en cours d'examen au niveau du gouvernement.

Le ministre a ajouté que les chauffeurs d'autobus et de camions de transport de marchandises doivent répondre aux critères de formation et de qualification requises précisant que 30 demandes d'agrément sont en cours d'examen au niveau du ministère.

Concernant les disfonctionnements enregistrés au niveau des centres de contrôle technique automobile, le ministre a précisé que ses services œuvraient actuellement au développement et à la modernisation de ce service à travers la connexion de ces centres à un système informatique performant et par conséquent consacrer la crédibilité de ces centres. L'état d'avancement des travaux de ce projet a atteint 75%, a-t-il ajouté.

Le ministre a réitéré la détermination de ses services à créer un système de contrôle du surcharge des camions et de la vitesse et de la distance parcourue par les véhicules de transport de marchandises et les véhicules de transport de personnes à travers l'installation d'un chronotachygraphe, ainsi que l'activation du centre d'organisation du trafic routier à Alger avant de le généraliser ultérieurement à toutes les wilayas.

A une question relative du membre du Conseil de la nation, Slimane Zidane relative au retard dans le lancement du projet de réalisation d'une ligne ferroviaire électrifiée reliant Thénea (Boumerdes) à Bejaia via Bouira, le ministre a indiqué que le secteur accordait une importance particulière à ce projet qui est effectivement en cours de réalisation. Il s'agit de deux lignes ferroviaires électrifiées : la première reliant Thénea à Bordj Bou Arreridj et la deuxième reliant Béjaia à la région de Beni Mansour.

Le ministre a cependant précisé que les travaux de la deuxième ligne ont été suspendus en juin 2015 en raison des protestations des habitants qui revendiquent le transfert de la trajectoire de cette ligne loin des agglomérations et des zones industrielles.