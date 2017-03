Ile Maurice: Paiement de Rs 323 200 - Le board du Trust Fund for Specialised Medical Care révoqué

Ils ne savent plus à quel saint se vouer. 23 employés de la Mauritius Duty Free Paradise (MDFP) ont… Plus »

Mais Vijaya Sumputh a une toute autre version des choses. À l'express, elle a expliqué qu'Anwar Husnoo n'a pas abordé la question avec elle et n'a en aucun cas fait part de sa conversation avec le PM. Elle va plus loin en disant que le board n'a jamais reçu les directives d'Anwar Husnoo. Par ailleurs, Vijaya Sumputh soutient qu'elle a donné bon nombre de documents au ministre de la Santé pour les besoins de la question parlementaire, mais que ce dernier a été «très sélectif» dans sa réponse.

Cependant, Anwar Husnoo a indiqué que non seulement l'allocation a été approuvée par le board mais la Termination of Contract Clause a également été changée. Il a rappelé que selon laTrust Fund for Specialised Medical Care Act, le conseil d'administration est tenu d'obtenir l'aval du ministre de tutelle avant de changer la teneur du contrat.

Le ministre a indiqué que le 18 janvier 2015, le board a décidé de payer une allocation supplémentaire temporaire de Rs 100 000 à l'ancienne directrice. Le renouvellement de son contrat a aussi été abordé. Avant le Board Meeting qui s'est tenu le 25 janvier, Anwar Husnoo dit avoir été consulté. «J'ai été d'accord de renouveler le contrat selon les mêmes termes et conditions du contrat initial. Je n'étais pas d'accord pour l'allocation de Rs 100 000.» D'ajouter que cette question avait été discutée avec le Premier ministre, Pravind Jugnauth. Et que ce dernier a abondé dans le même sens.

