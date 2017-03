Burkina Faso: Procès attaque poudrière de Yimdi - «On ne charge pas les morts, ce n'est pas bien»

Au 3e jour d'audience du procès sur l'attaque de la poudrière de Yimdi avec des éléments de l'ex-Régiment de sécurité présidentielle (RSP) sur le banc des accusés, le tribunal militaire a pu auditionner 7 personnes. Dans ces lignes, notre équipe de reportage vous fait vivre cette journée de procès comme si vous y étiez.

Après avoir rappelé la sempiternelle mise en garde des détenteurs de téléphones portables, le président du tribunal, Seydou Ouédraogo, a invité le soldat de 2e classe Handi Yonli à la barre en ce matin du jeudi 30 mars 2017.

Il lui a ensuite notifié les faits à lui reprochés dont le complot militaire, la détention illégale d'arme à feu ou de munitions, le vol aggravé et les violences et voies de fait sans ITT (Incapacité totale de travail).

Le soldat ne reconnaît pas avoir attaqué la poudrière de Yimdi, ni avoir pris des armes dans le magasin ou entre les mains d'agents de garde qui auraient été au préalable désarmés et ligotés. Le prévenu a indiqué qu'après la dissolution du RSP, il a été affecté au 22e Régiment d'infanterie commando (RIC) de Gaoua, où il a passé trois ou quatre mois.

«C'est mon chef de corps qui m'a donné une permission de 10 jours que je n'avais même pas demandée. Je suis venu à Ouaga le 22 janvier 2016, je suis allé régler mes factures de SONABEL et après j'ai appelé le sergent Couldiaty », a déclaré l'accusé à la barre.

De ses explications, il est ressorti qu'ils (ndlr : Handi Yonli et le sergent Couldiaty) se sont retrouvés à Ouaga 2000. Il a demandé au sergent de lui payer du porc au four et comme ce dernier n'en mangeait pas il ne l'a pas fait.

Cependant, ils sont allés par la suite dans un autre maquis où ils ont vu le sergent-chef Ali Sanou. «C'était la première fois que je le rencontrais. J'ai croisé Kam Ollé que je connais. Il y avait d'autres personnes», a précisé Handi Yonli.

Et le président du tribunal de lui demander : «Vous avez vu Djerma Ousmane, Toé Desmond, Traoré Youssouf, Poda Ollo Stanislas ? » Si l'accusé dit avoir vu le premier et reconnaît qu'ils ont même échangé leurs numéros, il a nié avoir vu les autres cités.

Quand il a fini de manger sa viande, son parent Couldiaty lui a dit dans leur langue qu'il s'agit de personnes qui sont venues se rendre, après quoi il est rentré chez lui. Il a déclaré qu'il ne savait pas que c'était des déserteurs. En ces lieux, personnes ne lui a parlé de projet d'attaque et il était «seul dans son coin».

D'après Handi Yonli, c'est aux environs de 19h qu'il a reçu un appel d'Ousmane Djerma l'invitant à prendre un pot dans un maquis situé sur la voie passant vers la radio Savane FM et le Palais de la culture Jean Pierre Guingané.

Ousmane Djerma serait venu le chercher et il y a pris 2 Brakina. « Il a pris un appel et m'a demandé de l'accompagner à une mission.

Il m'a fait descendre dans l'herbe (ndlr : buisson) et m'a parlé d'attaquer Yimdi pour libérer le général Diendéré et autres. Je lui ai répondu qu'on ne peut pas le faire à deux. Il m'a assuré qu'il y a d'autres personnes», a expliqué le soldat de 2e classe.

A écouter le commissaire du gouvernement, des témoignages d'autres prévenus ont permis de savoir que feu Djerma Ousmane ne s'est pas rendu à Yimdi à moto, contrairement à ce qu'a dit Handi Yonli.

Le défunt s'y est rendu à bord du véhicule du sergent-chef Ali Sanou. Il a fait remarquer au tribunal que la plupart des accusés chargent le regretté Djerma puisqu'ils savent pertinemment qu'il ne peut pas les contredire.

«On ne charge pas les morts, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon», a-t-il conseillé à l'accusé. De plus en se référant aux propos de l'accusé, notamment au P.-V de la gendarmerie, le parquet a martelé que Handi Yonli a bel et bien participé à l'attaque, même s'il a affirmé ne détenir aucune arme.

A la question de savoir comment il a appris le projet d'attaque, en se fiant toujours au P.-V de la gendarmerie, il a dit que c'est après le déménagement qu'il a effectué que le sergent Couldiaty l'a informé du projet de libération des généraux et pour ce faire l'attaque de Yimdi. Ce serait le sergent Couldiaty qui l'aurait remorqué et conduit sur les lieux et l'accusé voulait de ce fait couvrir son parent puisque tous deux sont originaires de Diapaga.

Sur les lieux de l'attaque, Handi Yonli a confié qu'il était saoul mais s'est retrouvé entre-temps devant 5 gardes déjà ligotés. Dans le P.-V également, il a reconnu avoir transporté de l'armement qu'il a mis dans le coffre du véhicule du sergent-chef Ali Sanou, même s'il n'a pas compté le nombre d'armes qui s'y trouvaient déjà.

Pour son conseil, Me Sounin Ali Nadia, le chef d'accusation de complot militaire suppose que son client a participé à une rencontre, qu'une action a été arrêtée.

«On l'a informé d'une opération en vue, ils n'ont pas arrêté quelque chose», a-t-il soutenu avant d'inviter le parquet à bannir les hypothèses selon lesquelles si des gens se sont retrouvés en un même lieu (ndlr : maquis), ce n'est pas le fait du hasard. L'audition du prévenu a pris fin à 10 h.

« Je ne pense pas que vous êtes plus intelligent que vos chefs »

Le soldat de 2e classe Youssouf Traoré, né le 19 novembre 1992 à Kourouma, a comparu en tenue civile hier 30 mars 2017 puisqu'il est radié du contrôle des effectifs de l'armée.

Célibataire sans enfant, jamais condamné ni décoré son conseil est Me Yacouba Traoré. Le soldat est poursuivi pour deux infractions : complot militaire et désertion à l'intérieur en temps de paix, actes qu'il a niés en ces termes : «Je ne me reconnais pas dans ces infractions.»

Pour ce qui est de la désertion en temps de paix à l'intérieur du pays, le soldat qui était en poste à Bobo-Dioulasso a affirmé s'être octroyé une permission sur recommandation de son chef de corps : «J'ai fait une mission de quatre mois.

Mon chef de corps avait promis de me donner une permission. A mon retour, je lui ai demandé une autorisation pour m'absenter en novembre 2015. Chose qu'il a refusée. En décembre, je l'ai relancé et sa réponse fut la même.

En janvier 2016, je lui ai encore rappelé pour la 3e fois et voilà ce qu'il m'a dit : fais ce que tu veux, va te plaindre où tu veux. Si tu veux, déserte. Au regard de ces propos, j'ai donc pris ma permission en quittant le corps le 21 janvier 2016.» Cependant, il faut rappeller que l'attaque de la poudrière de Yimdi a eu lieu dans la nuit du 21 janvier 2016.

Sur cette déclaration, Le commissaire du gouvernement lui a demandé si en tant que militaire, lorsque son chef lui refuse une permission, il a le droit de quitter la garnison.

«Il m'a dit de faire ce que je voulais et c'est ce que j'ai fait. »

Qu'avez-vous donc fait après votre départ ?

«Le lendemain, c'est-à-dire le 22 janvier, je suis allé à Ouaga parce que je voulais voir Soulama. Une fois à la gare, je l'ai appelé en vain. Comme il ne répondait pas, je suis reparti sur Bobo le même jour. »

«Pourquoi vouliez-vous voir Soulama ?» lui demande le parquet.

« Il m'avait appelé pour me dire de venir à Ouaga parce qu'il y avait une mission pour moi. »

« De quelle mission s'agissait-il ? » poursuit le parquet. « Je ne savais pas de quoi il était vraiment question », affirme sans détour l'accusé.

Pour le commissaire du gouvernement, on ne peut pas mettre sa carrière en péril pour une mission qu'on ignore : «Quand je regarde votre attitude, je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Une permission dans l'armée n'est pas un droit mais une récompense.

Après seulement 5 ans dans l'armée, je ne pense pas que vous soyez plus intelligent que vos chefs. Si la permission vous a été refusée, c'est que le chef a ses raisons.

Vous venez gaillardement aujourd'hui dire que vous vous êtes pris une permission. Où avez-vous vu cette anarchie ? Si vous ne voulez pas de l'armée, vous en partez tout simplement car du soldat au général, c'est la discipline. »

A son retour à Bobo, Issouf Traoré dit être resté chez lui pendant deux mois parce que son chef lui aurait dit de faire ce qui lui convenait.

Cependant, à la lecture de sa déposition, il avait servi une autre version au juge d'instruction : «Je suis venu à Ouaga car ayant communiqué sur Facebook avec Soulama, il m'avait dit qu'il y avait un projet de libération de nos collègues détenus à la MACA. »

Et pourquoi n'avez-vous pas rejoint votre poste de retour à Bobo ?

« Je n'ai pas rejoint mon poste car n'ayant pas vu Soulama, je me suis dit que le coup n'a pas marché. Je suis donc rentré clandestinement me cacher. »

Cette déclaration devant le juge d'instruction, le soldat Traoré l'a niée en bloc : « Je ne reconnais pas ça. J'ai juste dit qu'il y avait une mission mais que je ne savais pas de quoi il s'agissait ».

Issouf Traoré a donc passé deux mois chez lui avant de regagner son corps où il a été interpellé.

Le commissaire du gouvernement soutient qu'Issouf dit être venu à Ouaga le 22 janvier pour faire croire qu'il est arrivé le lendemain de l'attaque de Yimdi. «Dans sa déposition, il a pourtant dit être venu à Ouaga le 21 janvier ». Sur cette note, Issouf précise avoir fait une erreur de date.

Pour son avocat, Me Yacouba Traoré, « c'est un peu malheureux que le ministère public soit en train de virer vers une présomption de culpabilité. Ici il s'agit de prouver des faits et non d'apprécier des comportements. Nous sommes tenus de respecter la présomption d'innocence ».

Par ailleurs, Me Traoré a souligné que le chef à qui son client a demandé la permission n'a pas eu un comportement exemplaire.

«Il m'a dit qu'il progresse vers Yimdi»

Seydou Soulama a été le troisième accusé à être passé à la barre hier 30 mars 2017. Né le 15 avril 1992 à Niangoloko, ce soldat de 2e classe est père de deux enfants. Il lui est reproché les faits de complot militaire, de désertion à l'étranger en temps de paix et de complicité de vol aggravé.

Pour l'accusation de désertion à l'étranger en temps de paix, Seydou Soulama, sans répondre par l'affirmative ni par la négative, a relaté les raisons de sa fuite en territoire ivoirien. Selon lui, il a quitté le pays pour sauver sa peau.

En effet, il a expliqué qu'avant le 30 juin 2015, Modeste Bationo et lui ont surpris un groupe de militaires, notamment des éléments de Zida. Ces derniers étaient chargés de «mettre des gens dans le noir», autrement dit de les abattre.

Le soldat de 2e classe qui a signifié avoir vu la liste a cité les noms de «Diendéré, Kiéré, Coulibaly et Salif Diallo».

Après avoir dénoncé les éléments de Zida et le RSP dissous, Seydou Soulama a préféré se retrancher en Côte d'Ivoire après que Modeste Bationo a été tué. Des gens l'auraient visité à domicile en son absence et il craignait dès lors d'être tué, si bien qu'il dormait au Conseil.

Il dit s'être rendu en Côte d'Ivoire en septembre 2015, où il a passé 3 mois. C'est en janvier 2016 qu'il est revenu au Burkina dans le but de voir sa famille.

En terre ivoirienne, il a confié qu'il était en contact avec le sergent Stanislas Ollo Poda. De retour au Burkina Faso, Seydou Soulama a marqué un arrêt à Léo où il a été rejoint par Ali Sanou, Abdoul Nafion Nébié et Ousmane Djerma, localité ils ont passé des heures avant d'entrer à Ouaga.

Dans la capitale, entre 20h et 21h, Seydou Soulama dit avoir été joint par le sergent-chef Ali Sanou qui lui a parlé d'une mission consistant à attaquer la poudrière de Yimdi et a souhaité qu'ils se rencontrent. «Il m'a indiqué l'endroit mais je ne l'ai pas vu.

Je lui ai demandé de me dire précisément où il était, il m'a dit de continuer. Je suis arrivé dans l'herbe (ndlr : buisson) où j'ai vu le soldat de 2e classe Ould Hamed Aboubakren qui venait. J'ai demandé d'après le sergent-chef, il m'a dit qu'il progresse vers Yimdi.

Après j'ai dit à Aboubakren que je vais me soulager et je suis parti», a expliqué l'accusé. Il n'a donc pas reconnu le fait de complot militaire. Il ne reconnaît pas non plus être complice de vol aggravé en ce sens qu'il n'aurait pas été sur la scène du crime.

Cependant, le commissaire du gouvernement, sur la base de la déposition de l'accusé, a indiqué que ce chef d'accusation lui est imputable parce qu'il a été présent lors de la mise des armes dans le véhicule du sergent-chef Ali Sanou.

«On m'a amené à Ouaga avec 3 menottes comme si je suis King Kong »

A 11h57, c'est le soldat de 1re classe Hamado Zongo qui a été appelé à la barre. Il est né le 25 décembre 1988 à Ramongo.

Père de 2 enfants, il est célibataire, n'a jamais été condamné mais décoré avec agrafe Mali et CEDEAO. Il est poursuivi pour complot militaire et désertion à l'étranger en temps de paix. S'il a reconnu la désertion, elle ne s'est pas faite en temps de paix, il craignait pour sa vie.

C'est le 3 octobre 2015 qu'il a quitté le Burkina Faso, seul, pour se rendre en Côte d'Ivoire où il a fait 3 mois et quelques jours. Il logeait avec Ali Sanou mais ne saurait dire comment ce dernier faisait pour assurer leur subsistance. Il a dit être revenu au Faso le 20 janvier 2016 en compagnie de Stanislas Ollo Poda, de Hamidou Drabo, de Boureima Zouré et d'Alexandre Yougbaré.

Lui et les deux derniers sont restés à Léo, à la gare où ils ont dormi trois jours. Le soldat de 1re classe a indiqué que son frère devait venir de Koudougou pour le chercher mais il lui a ordonné de laisser finalement. «C'est le 24 janvier en repartant en Côte d'Ivoire, à 800m de la frontière avec le Ghana, qu'un véhicule de type Mercedes, avec à son bord quatre militaires en civil, nous a attaqués.

Zouré est allé à droite, quelqu'un l'a poursuivi, Yougbaré à gauche, mais ils m'ont pris», a-t-il raconté. Il n'a pas reconnu le chef d'accusation de complot militaire puisqu'il dit qu'il n'était pas à Ouaga au moment de l'attaque.

Mais selon le parquet, deux personnes à moto se sont rendues à Léo pour chercher deux autres personnes dont Hamado Zongo et Alexandre Yougbaré. Le soldat de 1re classe Boureima Zouré est encore resté. Les deux qui ont pris la route de Ouaga sont arrivés vers l'IAM pendant que l'accusé a signifié qu'ils se sont arrêtés à environ 70 km de la capitale.

Leur tentative de rejoindre la Côte d'Ivoire est due au fait qu'ils ont appris que les militaires avec qui ils sont rentrés au pays étaient recherchés.

Il a tenu à revenir sur les péripéties de leur capture (Alexande Yougbaré et lui), notamment les violences dont ils ont été victimes bien que son compagnon d'infortune eût déjà été blessé à la cuisse. «Je ne sais pas ce que j'ai fait, ils m'ont amené à Ouaga avec trois menottes comme si je suis King Kong», a-t-il fait observer.

« J'ai reçu un appel anonyme »

A 14h 30, le soldat de deuxième classe Ould Hamed Aboubakren (25 ans), célibataire et père d'un enfant, poursuivi pour complot militaire et vol aggravé, est passé à son tour s'expliquer. Après son affectation au 20e RCAS de Bobo-Dioulasso, il a affirmé avoir demandé en vain une permission pour revenir à Ouagadougou.

« Le 20 janvier 2016, je suis reparti voir mon adjudant-chef et il m'a dit que la permission n'est pas un droit et que si je veux de déserter, de faire ce que je veux », a-t-il relaté. Sans permission, il a pris une société de transport le 21 janvier pour rejoindre la capitale pour, selon lui, « venir voir sa famille et son matériel ».

Selon ses dires, c'est aux environs de 20h qu'il a reçu l'appel du sergent-chef Ali Sanou (qu'il ne connaissait pas avant). Ce dernier lui a affirmé avoir pris son numéro avec un soldat de sa promotion, Seydou Soulama. Ali Sanou lui a demandé à le rencontrer à la sortie de Ouagadougou.

Au lieu du rendez-vous, il a affirmé avoir vu Seydou Soulama. Ils se sont engouffrés ensuite dans le véhicule du sergent-chef. C'est au pont de Yimdi qu'il a été informé par Ali Sanou d'une mission qui consistait à attaquer la poudrière. « J'ai dit que je ne pouvais pas, que j'étais en tenue civile et qu'en plus je n'avais pas de permission ».

Embarqué malgré tout dans l'assaut , Ould Hamed Aboubakren a indiqué avoir eu comme rôle la surveillance des gardes qui avaient été préalablement ligotés. « Par la suite, j'ai entendu un coup de feu, et je me suis planqué. Un élément est revenu vers moi pour me dire de rejoindre le magasin. On m'a dit d'y entrer et de chercher des RPG-7.

J'ai fouillé mais je n'ai rien trouvé. On est reparti au niveau du pont sans que personne ne prenne une arme. Je suis entré dans la voiture du sergent-chef Ali Sanou et il m'a déposé à la station Shell de Ouaga 2000.»

Pour le commissaire du gouvernement, le fait qu'il ait quitté Bobo-Dioulasso sans permission prouve qu'il faisait partie du complot et « il lui fallait par tous les moyens regagner Ouagadougou .»

Ensuite, poursuit l'accusation, dans ses déclarations en enquête préliminaire et devant le juge d'instruction, il aurait fait ces aveux : « J'ai reçu un appel anonyme me demandant de rallier Ouaga pour une mission. Sans connaître l'objet de cette mission, je me suis rendu à Ouaga. Arrivé à la gare, j'ai appelé Seydou Soulama qui est venu me chercher pour m'amener à son domicile à Kouritenga.»

« Est-ce que le juge est censé connaître le domicile de Soulama ? » a interrogé le parquet. Réponse de l'accusé : « Je ne sais pas ». De même il aurait déclaré à propos de l'assaut : « N'ayant pas trouvé de RPG-7, j'ai prélevé un fusil kalachnikov et certains ont pris d'autres armes. » Mais l'accusé n'a reconnu aucun de ces propos.

« Ce qu'il a réellement dit n'a pas été consigné », a dénoncé son avocat, Me Sylvère Kiemtarboum. Et de critiquer surtout le fait que l'accusation sur son client est fondée uniquement sur des déclarations : « On n'a même pas essayé de trouver les empreintes digitales de mon client sur l'arme qu'on dit qu'il a transportée », a t-il déclaré.

Identifié par un garde

Le caporal Desmond Toé (27 ans) a ensuite été appelé à la barre. Célibataire et père de deux enfants, il est poursuivi pour quatre infractions : complot militaire, vol aggravé, détention illégale d'armes à feu puis violences et voies de fait.

Il a dit ne reconnaître aucune de ces infractions. En poste au 30e RCAS de Ouagadougou, le 21 janvier 2016, il dit avoir été joint dans la matinée par le soldat de 1re classe Albert Gounabou (aujourd'hui en fuite), qui souhaitait le rencontrer.

« Après le rassemblement du soir, je suis allé le voir à son domicile. C'est dans la causerie qu'il m'a fait savoir que les Djerma (Ndlr : Ousmane Djerma, déserteur, aujourd'hui décédé) sont là.

La nuit, il m'a appelé encore et je suis reparti chez lui. Il m'a remorqué sur sa moto et on est arrivé à un marché après Boulmiougou. Le sergent-chef Ali Sanou nous a rejoints et on a continué jusqu'au pont de Yimdi. Là-bas, on a été rejoint par d'autres éléments.

C'est à ce moment que Gounabou m'a fait savoir qu'ils veulent libérer les détenus de la MACA. Dans la progression vers la poudrière, Gounabou m'a dit de rester à l'arrière et de l'attendre.

J'ai fait semblant de me soulager et je me suis caché dans l'herbe. Après j'ai entendu un coup de feu. Gounabou m'a appelé pour me dire qu'il est blessé. Je lui ai indiqué un endroit, il est venu, je l'ai remorqué et je l'ai conduit à son domicile.»

Cette version des faits est contredite par le parquet pour qui le caporal Desmond Toé est l'une des pièces maîtresses de l'attaque : « C'est lui qui maîtrisait le terrain et servait d'indic. C'est lui également qui connaissait le mot de passe pour avoir accès à la poudrière.

Selon le commissaire du gouvernement, plusieurs de ses coaccusés l'ont confondu dans leurs déclarations lors de l'enquête préliminaire. De plus, une des sentinelles aurait reconnu sa voix et sa silhouette car ils sont de la même promotion.

Voici la version des faits donnée par le commissaire du gouvernement : « Desmond Toé, armé d'un pistolet, s'est avancé vers l'un des gardes en faction. Après la sommation de la sentinelle, Desmond Toé a donné le mot de passe et s'est présenté comme un parent (Ndlr : même ethnie). C'est après qu'il a sorti son P.A. et a neutralisé le garde qui avait une kalachnikov ».

Ces propos ont été battus en brèche par l'accusé pour qui il n'aurait jamais eu le courage, vu le rapport de force entre un « simple pistolet » et une kalachnikov, de chercher à neutraliser un garde. Concernant le mot de passe qu'il aurait fourni, Desmond Toé a indiqué qu'il n'était pas de service le 21 janvier et que par conséquent il ne pouvait pas connaître le mot de passe.

Mais pour le commissaire du gouvernement, c'est Abou Ouattara, un ex-RSP qui était de garde ce jour-là à Yimdi, qui a indiqué le mot de passe à ses complices lors d'une réunion dans un maquis dans l'après-midi. L'accusé a répondu qu'il n'était pas à cette rencontre et que « dans l'armée, les mots de passe ne sont donnés que dans la soirée.»

Son avocat, Me Alexandre Sandwidi, s'est insurgé contre le fait qu'on accuse son client sur la base de déclarations. Pour lui, le parquet aurait dû procéder à des prélèvements d'empreintes des chaussures, vu que le groupe était habillé en civil le jour de l'attaque. « La simple présence de Desmond Toé sur le pont de Yimdi ne suffit pas à établir sa culpabilité », a-t-il également indiqué.

L'audition de Desmond Toé a été suspendue à 16h25 pour permettre la comparution prochaine des témoins, notamment le garde qui l'a formellement identifié.

Un garde de Michel Kafando à la barre

Mais plutôt que d'appeler le garde témoin à la barre, le président du tribunal a invité un autre accusé à la barre. Il s'agit du caporal Issaka Ouédraogo (48 ans), marié et père de 5 enfants a clos le bal des auditions de la journée.

Il bénéficie en ce moment d'une liberté provisoire dans le dossier Yimdi mais est en détention à la Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO) où il est poursuivi dans le dossier de l'Insurrection populaire car il était de garde chez François Compaoré le 30 octobre 2014. Tout cela a fait dire à l'accusé : « Moi-même, j'ai trop de problèmes. »

En effet, il a comparu devant le tribunal militaire hier pour les chefs d'accusation de désertion à l'étranger en temps de paix et détention illégale d'armes à feu et de munitions. Il a reconnu le fait de désertion mais dit qu'il a déserté « par contrainte ».

Son avocat, Me Bali Baziemo, ne comprend pas qu'il soit jugé avec les accusés du dossier Yimdi car son nom n'est pas cité dans cette affaire : « Son problème est tout autre. »

Preuves à l'appui, le caporal Issaka Ouédraogo a relaté son histoire : « Le 30 septembre 2015, j'ai appris que j'ai été affecté au camp Sangoulé Lamizana. Je me suis présenté ce jour-là (Et il montre l'attestation de présence au tribunal). Le 6 octobre je suis parti réintégrer une arme.

J'avais deux PA dont l'un représente ma dotation de chef de poste au domicile du président Michel Kafando et une kalachnikov. J'ai réintégré la kalachnikov et j'ai signalé à l'adjudant de compagnie que j'avais deux PA à domicile et que vu la situation sécuritaire je ne pouvais pas les amener puisque les gendarmes et la population nous recherchaient.

Le même jour, vers 22h, j'étais sorti et en revenant, j'ai vu les gendarmes chez moi, j'entendais mon fils crier. Je ne comprenais pas ce qui se passait puisque j'étais au camp le matin. J'ai voulu y aller mais des voisins m'en ont dissuadé.

Je suis reparti en ville me cacher une semaine dans le bureau de ma femme qui dirige une société de gardiennage. Les gendarmes sont venus également là-bas mais ils ne m'ont pas trouvé. Comme j'étais recherché partout et que je n'en connaissais pas las raisons, j'ai décidé de partir en Côte d'Ivoire le temps que la situation soit plus claire ».

En Côte d'Ivoire, il a assuré à la barre n'avoir eu aucun contact avec les autres ex-RSP qui s'y sont réfugiés. Après 4 mois d'exil, il est revenu le 31 janvier 2016 de lui-même pour se mettre au service de la justice (il montre son ticket de bus).

« Je me suis dit que comme il y avait maintenant un président démocratiquement élu, je n'avais plus rien à craindre ». Le commissaire du gouvernement a voulu savoir pourquoi il ne s'est pas présenté à la gendarmerie lorsqu'il était recherché.

Pour l'accusé, les gendarmes n'ont pas laissé de convocation lorsqu'ils sont passés à son domicile et il avait peur de se rendre au camp Paspanga sans une convocation en bonne et due forme. Son avocat a, quant à lui, déclaré « que le parquet n'a rien contre son client et que ce dernier a toujours été constant dans ses déclarations».

Il a insisté sur le fait que la vie du caporal Issaka Ouédraogo était menacée et que sa famille « a été terrorisée » par les pandores. Cette audition a mis fin à 17h20 à l'audience de la journée du jeudi 30 mars. Le procès reprend ce matin à 8h30, toujours au tribunal militaire.