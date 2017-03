Ile Maurice: Acquisition obligatoire de terrains dans le cadre du Metro Express - Un rapport dans dix jours

Ils ne savent plus à quel saint se vouer. 23 employés de la Mauritius Duty Free Paradise (MDFP) ont… Plus »

Alors que les habitants de Camp-Chapelon craignaient de voir la disparition du terrain de foot à cause du Metro Express, Nando Bodha les a assurés que le terrain ne se trouve pas sur le tracé. Et d'indiquer que les travaux n'affecteront en aucun cas l'utilisation de ce terrain.

Lors de cette rencontre, présidée par le vice-Premier ministre Showkutally Soodhun et à laquelle assistaient Nando Bodha et des représentants des ministères concernés, il a été décidé qu'une autre réunion aura lieu à partir de lundi prochain. Un rapport est également attendu dans les dix jours sur le sort des habitants concernés par l'acquisition obligatoire de leur terrain. Quelque 94 parcelles de terre sont concernées.

