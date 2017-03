Cameroun: Alioum Alhadji, premier vice-président de la Fefafoot - « Nous allons prendre nos responsabilités »

interview

Pourquoi ces dysfonctionnements durant le dernier stage des Lions en Belgique ?

C'est un dysfonctionnement qui arrive à chaque fois qu'il y a une organisation qui interpelle un certain nombre d'acteurs. Quand les Lions se déplacent, c'est une organisation complexe : la fédération, la coordination des équipes nationales... Parfois pour un match amical, les organisateurs eux-mêmes. Mais pourquoi ce dysfonctionnement ?

Les enquêtes nous le diront et ça ne va pas tarder. La facture globale est d'environ 50 000 euros. La fédération avait déjà payé tout ce qui concerne les chambres, la restauration, soit près de 38 000 euros. Il y avait des extras entre 5000 et 6000 euros.

L'argent était là mais qui devait le payer ? La coordination, la Fecafoot ? On va le savoir. Et pourquoi ça n'a pas été payé à temps ? Ce qui est arrivé est très grave quand on voit les conséquences. Mais soyons lucides. Pourquoi ce responsable d'hôtel a choisi seulement la solution spectaculaire ?

Il y avait d'autres mesures à prendre. Ce sont des situations qu'on vit souvent. Ce n'est pas pour dédouaner qui que ce soit. Mais la question mérite d'être posée. Autre question : le président de la Fecafoot étant sur place, pourquoi le coach ne lui a pas d'abord parlé avant de faire sa sortie ?

Pourquoi ne pas simplement appliquer le décret réorganisant les sélections nationales de football ?

On tend toujours vers la perfection. Ce décret est venu améliorer beaucoup de choses. Même s'il ne l'est pas entièrement, il est appliqué puisqu'on a la coordination des équipes dont le coordonnateur est nommé par le président de la fédération, avec un agent comptable mis à disposition de la coordination par le Minfi à la demande de la fédération.

Il y a des évolutions claires mais ce ne sera jamais parfait. On a encore des choses à améliorer et nous travaillons dessus. Ce qui est arrivé est inacceptable dans un milieu de professionnels. Les joueurs nous ont amenés à un niveau élevé, il faut que l'intendance, le management suivent.

Les Lions ont des échéances dans quelques semaines. Comment s'assurer qu'on ne vivra plus ce genre de situation ? Qu'en est-il de la situation du sélectionneur national ?

Parfois, quand on avance, on trébuche, on se relève et on devient plus fort. Nous allons prendre nos responsabilités et des décisions fortes pour que ça ne se reproduise plus.

Cela faisait longtemps que nous n'avions plus connu ce qui est arrivé au Gabon. On ne peut pas prendre le risque de remettre cela en cause. On veut que le groupe reste compact, qu'aucun maillon ne sorte de la chaîne.

Ce couple Broos-Lions a si bien marché et a fait du chemin. Ce n'est pas le même Hugo Broos qu'on a aujourd'hui. Il est désormais sollicité par de nombreux pays. Quand on voit les résultats obtenus contre toute attente, la logique voudrait que ça continue.

Du coup, tout le monde, dont moi-même en tant qu'observateur, se pose des questions. Si Mr Broos s'interroge sur son avenir avec le Cameroun par rapport à l'environnement tel qu'il l'a décrit, la Fecafoot a l'obligation de corriger cela. Mais s'il y a des agendas cachés, nous allons aussi faire face et gérer au mieux en tant que responsables.