Burkina Faso: Yimdi ' Des gendarmes ont fait irruption dans mon domicile...'

Mais les avocats-conseils ont-ils bâti leur défense sur des stratégies argumentaires, face aux accusations du parquet, le dernier mot revient au tribunal », conclu Me Bazyomo. Du côté du parquet, on se dit également serein, convaincu que les moyens de défense des accusés qui nient leurs déclarations devant les juges d'instructions ne vont pas prospérer.

Pour lui, une audience spéciale pour débattre des faits de désertion et de détention illégale d'arme était plus indiquée. Sur les écueils, il laisse entendre, qu'il est difficile d'avoir un procès pénal sans irrégularités. « J'estime qu'on aurait pu faire mieux.

Son collègue, Me Bali Bazyomo, chargé de la défense du caporal Issaka Ouédraogo se dit serein. « Il n'y a aucune crainte, l'accusation a présenté des charges que nous avons démontées et nous pensons que le tribunal va bien comprendre que notre client n'avait pas sa place dans cette affaire de Yimdi », a-t-il déclaré à sa sortie du tribunal.

Avant d'ajouter que le juge d'instruction aurait pu situer les juges sur la nature des armes et l'analyse des empreintes digitales retrouvées sur lesdites armes. « Conséquence, on ne peut que le relaxer purement et simplement », a indiqué l'avocat.

Les avocats-conseils commis d'office à la défense disent constater de nombreuses irrégularités depuis le début du procès. De l'avis de Me Kiemtarboum, avocat d'Aboubakrim Ould Ahmed, l'instruction a été « bâclée », et le commissaire du gouvernement tient malgré tout à faire croire qu'il n'en n'est rien.

Si les premiers-cités ont admis les accusations portées à leur encontre, cela n'a pas été le cas pour les caporaux Issaka Ouédraogo et Desmond Toé. Devant la Chambre, le caporal Ouédraogo, a dit ignorer jusque-là, les raisons qui l'ont conduit à la Maison d'arrêt et de correction des Armés (MACA). Ancien chef de la garde du domicile du président de la Transition, Michel Kafando, le natif du Yatenga, a confié que tout aurait basculé au lendemain de la dissolution de son unité, l'ex-RSP.

« J'étais pratiquement saoul quand il m'a fait part de la mission sur Yimdi et il m'a transporté sur les lieux derrière sa moto. Une fois sur place, on m'a commis la surveillance des gardes qu'ils avaient ligotés, vu mon état d'ivresse », a déclaré le soldat Yonli.

Les soldats mis en cause dans l'affaire de l'attaque de la soute d'armement de Yimdi, continuent de défiler devant la Chambre du Tribunal militaire de Ouagadougou. Au troisième jour de ce procès, sept membres du commando, constitués exclusivement d'éléments de l'ex-Régiment de sécurité présidentielle (RSP), se sont expliqués à la barre. Il s'agit des soldats de première classe, Handi Yonli, Aboubakrim Ould Ahmed, Issouf Traoré, Seydou Soulama, Amadou Zongo, les caporaux Desmond Toé et Issaka Ouédraogo.

