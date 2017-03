Angola: La situation du VIH/SIDA exige une approche intégrée affirme la responsable de l'ONUSIDA

"Le devoir de l'Eglise est d'avoir compassion et de soutenir avec le traitement. La prière ne peut pas remplacer le traitement du VIH / SIDA et encourager les gens à abandonner le traitement pour ne se concentrer que sur la prière est un préjudice pour la société", a-t-elle expliqué.

Elle a aussi souligné la nécessité de se concentrer davantage sur les questions de prévention aux groupes les plus vulnérables, comme les adolescents qui tombent enceintes trop tôt et contractent le SIDA dans le premier rapport sexuel.

Avant d'admettre que pour l'Angola, l'épidémie est relativement faible, étant donné que l'objectif national va à deux pour cent, il a indiqué que pour mettre fin à cette maladie, il est nécessaire la prévention et la lutte contre les facteurs de l'épidémie, par exemple le combat à la violence, la discrimination, la pauvreté et un dialogue permanent au sein des familles.

La responsable a fait cette considération à la table ronde sur « Le rôle des femmes dans la promotion de la sécurité alimentaire, la santé familiale et le VIH-sida » organisée par le Musée national d'histoire naturelle et l'Institut national pour les questions religieuses.

